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01 апреля 2021 года 19:01
Баланс риска и доходности в индексе Мосбиржи во 2К21 сместится в пользу первого - BCS Express
Баланс риска и доходности в индексе Мосбиржи во 2К21 сместится в пользу первого, при этом долгосрочный потенциал отечественного фондового рынка все еще остается не раскрытым, говорится в аналитическом материале BCS Express. Эксперты инвесткомпании подчеркивают, что именно положительные драйверы восстановления экономик (масштабные программы господдержки, мировая вакцинация, рост цен на фондовых и товарных рынках) способны во 2К21 трансформироваться в среднесрочные угрозы. На их взгляд, основными вызовами для фондового рынка России на ближайшие три месяца являются: - инфляционные ожидания; - волатильность мировых фондовых рынков; - динамика товарных активов; - ритмичность противовирусной программы вакцинации; - цикличность монетарно-фискальной политики; - геополитическая и санкционная повестка. "Мы ожидаем, что на стыке первых двух кварталов года произойдет слом негативной тенденции, - прогнозируют аналитики BCS Express. - Активизация промышленности и исчерпание эффекта низкой базы по спросу могут привести к снижению инфляции уже во II квартале. В этом случае уменьшится фактор инфляции в ценах долгосрочных выпусков, а индекс гособлигаций (RGBI) получит долгожданную поддержку. Возросли риски, что восстановление мировых экономик замедлится на фоне третьей волны пандемии, уже официально объявленной в ЕС. Промедление с вакцинацией и новые ограничения в странах Европы и Южной Америки угрожают мировому спросу, однако этот же фактор может несколько приглушить инфляционные ожидания". "Развивается санкционное давление как по линии США - ЕС - КНР, так и на фронте отношений западных партнеров с Россией. Текущие цены долгосрочных выпусков облигаций и вместе с ними и рубль отчасти заложили "жесткий" сценарий развития событий", - отмечают эксперты инвесткомпании. Риском будущих месяцев на товарных рынках, по их мнению, выступает договоренность членов альянса ОПЕК+. Со стороны спроса есть риски, что в случае третьей волны эпидемии потребительская активность замедлится. "Положительные драйверы ценообразования рисковых активов к концу I квартала локально исчерпаны. Адаптация стран к вирусу не только сдерживает власти от введения локдаунов, но и сокращает фискальную мотивацию частного и корпоративного секторов экономики. Ранее именно ожидания окончания кризиса, поддерживаемые масштабными программами стимулирования, и привели рынки к рекордным уровням. Волатильность инструментов в ближайшие 3 месяца способна значительно вырасти. Можно предположить, что баланс риска и доходности в индексе Мосбиржи сместится в пользу первого. При этом долгосрочный потенциал отечественного фондового рынка все еще остается не раскрытым", - резюмируют аналитики BCS Express. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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