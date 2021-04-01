Котировки "длинных" евробондов РФ в четверг слегка подросли, остальные бумаги практически не изменились в цене

Москва. 1 апреля. Котировки "длинных" выпусков российских суверенных еврооблигаций в четверг продемонстрировали плавный рост благодаря наметившейся локальной стабилизации ситуации в секторе базовых активов - американских казначейских обязательств (US Treasuries); остальные бумаги практически не изменились в цене. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного расширились, за исключением спреда для выпуска "Россия-30".

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК снизилась на 8 базисных пунктов по отношению к закрытию 31 марта и составила 115,64% от номинала, что соответствует доходности 1,93% годовых (рост на 1 базисный пункт к предыдущему торговому дню).

Стоимость американских трехлетних US Treasuries к 18:10 МСК снизилась на 2,5 базисного пункта относительно итогов предыдущего торгового дня и составила 101,19% от номинала, что соответствует доходности 0,05% годовых (рост на 1 пункт к предыдущему дню). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США не изменился за день, составив 188 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к предыдущему торговому дню на 20 базисных пунктов - до 127,34% от номинала (доходность снизилась на 1 базисный пункт и составила 4,015% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 21 базисный пункт - до 123,01% от номинала (доходность снизилась также на 1 базисный пункт и составила 3,995% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году снизились в цене всего на 3,5 базисного пункта - до 112,21% от номинала, что соответствует доходности 2,225% годовых (снижение на 3 базисных пункта к предыдущему дню), а евробонды с погашением в 2023 году - на 5,5 базисного пункта, до 109,1% от номинала (его доходность выросла на 2 пункта и составила 1,09% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене 27 базисных пунктов, подорожав до 119,55% от номинала (доходность снизилась на 1,5 пункта - до 4,035% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году подешевел на 7 базисных пунктов, до 109,69% от номинала (доходность выросла на 1 базисный пункт, до 2,55% годовых).

"Сегодня валютные долговые бумаги большинства emerging markets продемонстрировали умеренный рост на фоне наметившейся стабилизации ситуации в секторе базовых активов - US Treasuries. В свою очередь, рост базовых процентных ставок приостановился в связи с продолжающимися новыми вспышками эпидемии COVID-19 в различных странах мира, а также после объявления параметров новой инфраструктурной программы стимулирования американской экономики и заявлений, что ее финансирование будет осуществляться не за счет увеличения госдолга, а за счет повышения корпоративных налогов, и, соответственно, это будет иметь нейтральное влияние на долговой рынок США. Вместе с тем во второй половине дня стали наблюдаться некоторые продажи в рубле и в ряде российских активов из-за сохраняющихся санкционных рисков, что в целом оказало сдерживающее влияние и на сектор евробондов РФ, которые к концу дня перешли уже к боковой динамике", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник казначейства Металлинвестбанка Селим Агарзаев.

Внимание инвесторов в среду вечером было приковано к выступлению президента США Джо Байдена в Питтсбурге, в ходе которого он обнародовал план развития инфраструктуры объемом $2 трлн. План, детали которого были раскрыты Белым домом, предусматривает инвестиции в развитие дорожной инфраструктуры, широкополосных сетей связи, а также финансирование исследований и разработок (R&D). Предложения Байдена потребуют расходов в размере $2 трлн за восемь лет, которые планируется покрыть в течение 15 лет за счет повышения корпоративного налога до 28% с 21%, а также увеличения налога на зарубежные прибыли компаний.

Это лишь первая из двух частей экономического плана, который президент надеется провести через Конгресс в ближайшие месяцы. Вторая часть программы будет сфокусирована на социальном обеспечении детей, здравоохранении и образовании - ее Байден намерен обнародовать в апреле. В общей сложности две части экономического плана могут стоить правительству США от $3 трлн до $4 трлн в течение 10 лет, говорят источники The Wall Street Journal, знакомые с позицией администрации президента.