"Финам" рекомендует покупать акции Thermo Fisher Scientific с прогнозной ценой $535

Аналитики "Финама" рекомендуют покупать акции Thermo Fisher Scientific с прогнозной ценой $535 за штуку, что предполагает потенциал роста на 19% от текущего уровня, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Пандемия коронавируса оказала благоприятное влияние на динамику выручки Thermo Fisher Scientific за счет роста спроса на лабораторные продукты и услуги, и в ближайшей перспективе данная тенденция, как мы ожидаем, сохранится: в октябре 2020 года Thermo Fisher Scientific объявила о разрешении FDA на экстренное применение комплекта Everlywell COVID-19 Test Home Collection Kit, куда включен ее набор реагентов для тестирования на COVID-19", - отмечают эксперты.

Thermo Fisher Scientific - разработчик и поставщик высокотехнологичных инструментов, химикатов и расходных материалов для научных исследований в области биотехнологий и фармацевтики, а также для больниц, лабораторий клинической диагностики, университетов, исследовательских организаций и правительственных агентств. Компания ведет деятельность по 4 ключевым направлениям: Life Sciences, аналитический инструментарий, специализированная диагностика и лабораторные продукты и услуги.

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