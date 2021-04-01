Акции компаний продуктового ритейла интересны для долгосрочных вложений - ПСБ

Акции компаний продуктового ритейла интересны для долгосрочных вложений, отметила главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Людмила Теличко в ходе онлайн-конференции "Российский ритейл: тренды и вызовы постковидной реальности".

Наибольший интерес, по мнению эксперта ПСБ, представляют бумаги X5 Retail Group (целевой уровень - 3000 рублей за штуку, потенциал роста - 23% к текущему уровню), "Магнита" (целевой уровень - 6100 рублей за штуку, потенциал роста - 15%) и "Ленты" (целевой уровень - 280 рублей за штуку, потенциал роста - 14%).

"2020 год стал для ритейла очень большим вызовом и поводом пересмотреть основные направления деятельности, что проявилось в обновленных стратегиях. Наиболее перспективными трендами стали вложения в цифровизацию и маркетплейсы, улучшение логистики (что напрямую сказывается на возможность развития оперативных сетей доставки), диверсификацию сетей магазинов. Даже компании, специализирующиеся преимущественно на гипермаркетах, такие как "Лента" и "О'Кей", начали активное развитие более маленьких и мобильных форматов. Поэтому мы закладываем достаточно быструю перспективу роста и считаем обновленный ритейл интересным для долгосрочных вложений", - отметила аналитик ПСБ.

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