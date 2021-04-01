"КИТ Финанс Брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для GDR X5

"КИТ Финанс Брокер" подтверждает рекомендацию "покупать GDR X5 Retail Group с прогнозной ценой 3000 рублей за штуку", говорится в аналитическом материале инвесткомпании.

"Котировки бумаг X5 Retail Group с начала текущего года снизились почти на 11% при росте российского фондового рынка на 7,68%. Мы считаем, что цена GDR продуктового ритейлера может развернуться от текущих уровней, рекомендуем покупать депозитарные расписки X5 после отскока от уровня поддержки", - пишут эксперты инвестиционной компании.

Аналитики напоминают, что компания опубликовала сильные финансовые результаты за 2020 год по МСФО. Выручка ритейлера выросла на 14,1% по сравнению с 2019 годом - почти до 2 трлн руб., чистая прибыль увеличилась на 51,2% - до 39,2 млрд руб. Финансовые показатели выросли за счёт увеличения доли рынка, а также на фоне положительной динамики сопоставимых продаж по сравнению с 2019 годом.

"Мы считаем, что X5 Retail Group сохранит темпы роста на фоне роста продуктовой инфляции, а также стремительного развития в сегменте e-grocery, в долгосрочной перспективе - это главный драйвер роста. Например, только по итогам 2020 года выручка онлайн-бизнеса выросла на 362,2%. По словам менеджмента, X5 Retail Group к 2023 году планирует увеличить долю на рынке онлайн-торговли продуктами питания до 20%", - указывают в "КИТ Финанс Брокер".

Кроме этого, отмечают эксперты инвесткомпании, есть ещё один немаловажный долгосрочный драйвер роста - это IPO онлайн-бизнеса. Начальник управления по связям с инвесторами X5 Андрей Васин сообщил, что компания в течение 2021 года планирует выделить цифровые бизнесы и провести их IPO не ранее конца 2022 года.

Вместе с финансовой отчётностью, указывают аналитики "КИТ Финанс Брокер", Совет директоров X5 Retail Group рекомендовал выплатить финальные дивиденды за 2020 год в размере 110,49 руб. на GDR. Текущая дивидендная доходность - 4,52%. Дата закрытия реестра для получения дивидендов назначена на 28 мая 2021 года.

X5 Retail Group - российская ведущая компания современной розничной торговли, которая создаёт, развивает и управляет портфелем брендов сетевых продуктовых магазинов.

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