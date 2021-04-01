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01 апреля 2021 года 16:01

Рубль вернулся к снижению к доллару и евро в первый день апреля после незначительного коррекционного роста в начале недели

Москва. 1 апреля. Доллар и евро растут на "Московской бирже" в четверг днем, рубль возобновил снижение к бивалютной корзине после небольшой восходящей коррекции в последние дни марта.

Курс доллара США составил 76,17 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 48,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 89,48 руб./EUR1, подорожав на 70 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 58,04 копейки - до 82,16 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 2 апреля на 17 копеек, до 75,8073 руб./$1, и увеличил курс евро на 20,71 копейки, до 88,9523 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль возобновил снижение к доллару и евро на торгах в четверг после небольшого коррекционного укрепления в предыдущие дни. Инвесторы продолжают отыгрывать неопределенность, связанную с расширением антироссийких санкций со стороны США, введение которых ожидалось еще в первые дни марта. Тем временем, большинство других валют emerging markets демонстрирует позитивную динамику благодаря росту спроса на рисковые активы, обусловленному повышением деловой активности в европейских странах и новым планам поддержки экономики со стороны администрации США.

Статданные, обнародованные в четверг, показали, что индекс менеджеров закупок (PMI) в производственном секторе еврозоны в марте 2021 года вырос до максимального уровня за почти 24-летнюю историю наблюдений.

Значение индикатора составило 62,5 пункта по сравнению с 57,9 пункта в феврале, свидетельствуют окончательные данные рассчитывающей его компании IHS Markit (SPB: INFO). Предварительный показатель находился на отметке 62,4 пункта, аналитики в среднем ожидали его сохранения на этом уровне, согласно Trading Economics.

Промышленный PMI в Германии в марте поднялся до рекордных 66,6 пункта с 60,7 пункта месяцем ранее благодаря возвращению спроса со стороны США и Китая. Показатель во Франции вырос до 59,3 пункта с 56,1 пункта в феврале, достигнув максимума с сентября 2000 года. Промышленный PMI в Великобритании составил максимальные с февраля 2011 года 58,9 пункта против 55,1 пункта месяцем ранее.

Накануне президент США Джо Байден обнародовал план инвестиций в инфраструктуру объемом $2,3 трлн, который предусматривает выделение $621 млрд на модернизацию транспортной инфраструктуры, $400 млрд на поддержку пожилых людей и инвалидов, $300 млрд на поддержку промышленного сектора, $213 млрд на ремонт и строительство доступного жилья и $100 млрд на развитие сетей широкополосной связи.

План также включает введение нового стандарта для сферы энергогенерации с целью сокращения выбросов в секторе до нулевого уровня к 2035 году.

Предложения Байдена потребуют расходов в размере $2,3 трлн за 8 лет, которые планируется покрыть в течение 15 лет за счет повышения корпоративного налога до 28% с 21%, а также увеличения налога на зарубежные прибыли компаний.

Цены на нефть эталонных марок умеренно поднимаются в четверг на ожиданиях итогов заседания министров стран ОПЕК+, на котором будут обсуждаться майские квоты на добычу нефти.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК в четверг составляет $62,92 за баррель, что на 0,29% выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $59,32 за баррель, что на 0,27% выше уровня на закрытие предыдущей сессии.

Заседание министерского комитета ОПЕК+, проходившее в среду, завершилось без принятия каких-либо рекомендаций. Источник "Интерфакса" в одной из делегаций сообщил, что все решения будут приниматься министрами в четверг.

Тем временем, Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо, выступавший на встрече комитета ОПЕК+ в среду, отметил, что, несмотря на позитивные факторы, в том числе, массовую вакцинацию от COVID-19 в мире, а также бюджетные стимулы, экономическая среда остается "проблемной, сложной и неопределенной".

В марте Brent подешевела на 3,9%, WTI - на 3,8%, однако по итогам первого квартала 2021 года контракты подорожали соответственно на 23% и 22%.

"Цены на нефть остаются на пониженных уровнях, в фокусе рынка - понижение прогноза по спросу на этот год от техкомитета ОПЕК+ на 300 тыс. баррелей в сутки. Очевидно, что отраслевые эксперты постепенно переоценивают ситуацию с темпами вакцинации и видят торможение в восстановлении спроса. Статистика от Минэнерго США вышла неоднородной: запасы сырой нефти снизились на 0,8 млн баррелей, запасы бензинов упали на 1,7 млн баррелей, а запасы дистиллятов выросли на 2,5 млн баррелей. Загрузка НПЗ восстановилась до годового максимума - 83,9%. Сегодня состоится встреча альянса, но масштабных решений не ожидаем, скорее, сохранения текущих уровней сокращения добычи. По нефти Brent сегодня ждем сохранения цен в зоне $60-63 за баррель. Завтра торгов не будет в связи с выходным днем (Страстная пятница)", - говорит управляющий эксперт Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Екатерина Крылова.

"В четверг валюты EM в основном слабеют, курс пары "доллар-рубль" растет на 0,6%. Доходности американских казначейских бумаг остановили рост, но на рубль продолжает оказывать давление санкционная неопределенность. Состоявшийся вчера очень успешный аукцион Минфина не должен оказать сильное влияние на курс - по нашим наблюдениям, участие нерезидентов было крайне ограниченным. Сегодняшнее решение ОПЕК+ о продлении текущих уровней добычи несколько поддержит российские активы, но в целом этот фактор уже учтен в курсе. Мы продолжаем поддерживать наши ожидания по возврату курса на уровень около 75 руб./$1 в среднесрочной перспективе и ждем раскрытия подробностей предлагаемых санкций", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов слегка опустились в четверг, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК в основном немного увеличились. Ставки MosPrime Rate "овернайт" и по кредитам на семидневный срок уменьшились на 1 базисный пункт (б.п.) - до 4,62% и 4,67% годовых соответственно. Ставки на сроки 1 и 3 месяца поднялись на 1 б.п. - до 4,92% и 5,34% годовых, ставка на срок 6 месяцев осталась на прежнем уровне - 5,43% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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