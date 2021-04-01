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01 апреля 2021 года 16:47
BCS Express рекомендует инвесторам обратить внимание на ОФЗ-ПК во 2К21
Аналитики BCS Express рекомендуют инвесторам обратить внимание на облигации с плавающим купоном (ОФЗ-ПК) во II квартале текущего года, сообщается в комментарии инвесткомпании. Эксперты полагают, что во II квартале текущего года рост доходностей на рынке облигаций может продолжиться преимущественно в бумагах второго и третьего эшелона. На первичном рынке во II квартале, по мнению аналитиков, по-прежнему могут оставаться активными предприятия сегмента малого и среднего бизнеса (доходности в этой наиболее рискованной категории достаточно инертны и на протяжении I квартала оставались относительно стабильны). "Из интересных для инвесторов бумаг в первую очередь необходимо обратить внимание на облигации с плавающим купоном (флоатеры). За счет подстройки купона под рыночные условия цена этих бумаг малочувствительна к изменению ставок, что делает их отличным убежищем для капитала на период ужесточения. Среди флоатеров отметим выпуски ОФЗ-ПК 24020 и 24021, а также ряд качественных корпоративных бумаг, которые могут дать чуть более высокий купонный доход", - пишут эксперты BCS Express. Аналитики считают, что флоатеры будут наиболее выгодны в случае сохранения высокой инфляции и более решительного повышения ключевой ставки ЦБ. Для тех инвесторов, кто предпочитает консервативный подход к формированию портфеля, также можно предложить рассмотреть бумаги крупных компаний с высоким рейтингом и дюрацией не более 1,5-2 лет, отмечают в инвесткомпании. "Для спекулятивно настроенных инвесторов может быть привлекательна идея сыграть на восстановлении дальнего конца кривой ОФЗ. Однако эта стратегия весьма рискованна, покупку длинных ОФЗ имеет смысл рассматривать только тем инвесторам, кто не ограничен в инвестиционном горизонте и действительно готов держать эти бумаги в долгосрочной перспективе", - указывают эксперты BCS Express. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ОБЛИГАЦИИ-АНАЛИТИКА
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