"Финам" рекомендует покупать акции Amgen с прогнозной ценой $285,74

Аналитики "Финама" рекомендуют покупать акции Amgen с прогнозной ценой $285,74 за штуку, что предполагает потенциал роста на 24% от текущего уровня, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Пандемия коронавируса оказала умеренное негативное влияние на бизнес Amgen, при этом рост продаж относительно новых препаратов позволил преодолеть отрицательный эффект от снижения количества очных врачебных консультаций и назначений лекарств в странах Запада, отмечают эксперты "Финама".

Amgen - американская биотехнологическая компания, занимающаяся исследованиями, разработкой и производством лекарственных препаратов методами клеточной и молекулярной биологии. Препараты Amgen предназначены для лечения онкологических/гематологических заболеваний, сердечно-сосудистых и нефрологических недугов, патологических состояний костной ткани, псориаза, ревматоидного артрита и др.

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