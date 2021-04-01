"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Agilent Technologies с целью $137,5 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-5 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 8%, стоп-приказ: $122, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Компания в отличии от остальных представителей в секторе электронно-медицинского оборудования имеет экспозицию в сегменте оборудования для химического анализа, что может сыграть на руку в процессе восстановления рынка. Весь сектор показал рост прибылей за счет тестирования на COVID-19, но Agilent Technologies будет способна продолжить свой рост, так как бизнес сконцентрирован не только на выгоде от коронавируса", - отмечают эксперты "Финама".

"С технической точки зрения, актив торгуется в среднесрочном восходящем тренде. Мы рекомендуем открывать длинные позиции. При таком входе при открытии позиции на 15% от портфеля риск по нему составит 0,6%", - указывают аналитики инвесткомпании.

Agilent Technologies - мировой лидер в области создания и производства специализированных решений (инструменты, ПО, услуги, расходные материалы) для лабораторных рабочих процессов в области наук о жизни.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.