Высокий темп инфляции в марте может привести к повышению ставки ЦБ на 50 б.п. уже в апреле - Альфа-банк

Высокий темп инфляции в марте может привести к повышению ставки ЦБ на 50 б.п. на заседании 23 апреля, отмечается в комментарии главного экономиста Альфа-банка Наталии Орловой.

Как сообщил Росстат, инфляция достигла 0,7% с начала месяца на 29 марта; темп роста цен остается повышенным и составил 0,2% за прошлую неделю.

"Мы считаем это негативным знаком, особенно в свете недавнего продления заморозки цен на некоторые социально значимые продукты питания. Это указывает на то, что без контроля над ценами фактический уровень инфляции был бы еще выше. Высокая инфляция в марте открывает возможности для повышения ключевой процентной ставки на 50 б. п. на заседании ЦБ 23 апреля; сам факт повышения ставки на апрельском заседании не подлежит сомнению, однако наш первоначальный сценарий предусматривал ее повышение на 25 б. п. Мы все еще считаем шаг повышения на 25 б. п. более целесообразным, однако, так как с начала этого года ЦБ действует более агрессивно, чем можно было ожидать первоначально, мы советуем серьезно рассматривать риски сценария повышения на 50 б. п.", - пишет Орлова.

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