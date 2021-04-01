Индекс S&P 500, скорее всего, покажет рост на торгах в четверг - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500, скорее всего, покажет рост на торгах в четверг, целью которого выступит отметка 4000 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс".

"Технически S&P 500 по-прежнему находится в восходящем тренде. Накануне индекс широкого рынка достиг нового исторического максимума. Сила среднесрочного восходящего движения постепенно угасает, но индикатор MACD по-прежнему указывает на сохранение преимущества "быков", поэтому движение к новым максимумам может продолжиться. В то же время "медвежья" дивергенция по индикатору RSI сохраняется, поэтому мы рекомендуем проявлять осторожность", - пишет аналитик инвесткомпании Анна Пильгунова.

Также эксперт отмечает, что 1 апреля мировые фондовые рынки демонстрируют преимущественно положительную динамику. Европейские площадки растут после "зеленой" сессии в Азии (за исключением Nikkei 225), фьючерсы по S&P 500 находятся на вчерашнем уровне. Доходность по 10-летним трежерис опускается после рекордных показателей накануне. В фокусе внимания инвесторов будет заседание ОПЕК+, в рамках которого картель примет решение об объемах нефтедобычи в ближайшие месяцы. Ранее представители ОПЕК+ высказывали опасения по поводу спроса. Кроме того, ухудшение ситуации с заболеваемостью COVID-19 в Европе ставит под сомнение актуальность повышения предложения.

"31 марта была анонсирована первая часть реформы Байдена: Белый дом предварительно предложил инфраструктурное стимулирование в объеме $2 трлн на горизонте восьми лет с нацеленностью на модернизацию транспортных связей и коммунальных проектов, на электрификацию, улучшение цепочек поставок, капитальные вложения и создание новых рабочих мест, - напоминает Пильгунова. - Финансирование программы будет частично производиться за счет роста налогов в ближайшие 15 лет: предполагается повышение налоговой ставки на корпоративную прибыль с 21 до 28% и пересмотр минимально допустимого уровня налоговой нагрузки. Предложенная программа теперь подлежит одобрению со стороны демократов. В ближайшее время в фокусе внимания будет анонс второй части плана Байдена, которая предварительно может увеличить общий объем пакета помощи до $4 трлн".

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