.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Финрезультаты ВТБ за 2М21 позитивны для акций банка - Альфа-банк
.
01 апреля 2021 года 13:01
Финрезультаты ВТБ за 2М21 позитивны для акций банка - Альфа-банк
Альфа-банк позитивно оценивает финрезультаты ВТБ за 2М21 по МСФО и видит в них первые признаки того, что ВТБ находится на пути к выполнению своего прогноза по чистой прибыли на 2021 (250-270 млрд руб.). "ВТБ в четверг представил финансовые результаты за январь-февраль 2021 по МСФО. Чистая прибыль выросла на 51% г/г до 58,4 млрд руб. в январе-феврале (при ROAE на уровне 20,4%) на фоне роста основного дохода и сильного сокращения отчислений в резервы. Мы считаем результаты позитивными для акций банка - в них можно наблюдать первые признаки того, что ВТБ находится на пути к выполнению своего прогноза по чистой прибыли на 2021 (250-270 млрд руб.)", - говорится в обзоре Альфа-банка. При текущих уровнях котировок дивидендная доходность ВТБ составляет примерно 3,5% по итогам 2020П, что, на взгляд аналитиков Альфа-банка, менее привлекательно в сравнении со Сбербанком (примерно 6,4% / 6,9% соответственно по обыкновенным и привилегированным бумагам) и Банка "Санкт-Петербург" (примерно 8%). "Предстоящее SPO (передача 9% акций Банку Траст) оказывает дополнительное давление на акции. В то же время дивидендная доходность ВТБ по итогам 2021П и на более отдаленную перспективу может оказаться двузначной, если банк выполнит стратегические цели по рентабельности и улучшит позицию по капиталу. Это можно вызвать сильную переоценку этих бумаг, на наш взгляд, в случае выполнения этих целей. День инвестора 20 апреля и отчетность за 1К21 по МСФО (начало мая) - следующие катализаторы акций банка". - заключают эксперты инвестбанка. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ВТБ-ФИНРЕЗУЛЬТАТЫ-АНАЛИТИКА
.
01 апреля 2021 года 15:39
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Agilent Technologies с целью $137,5 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-5 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 8%, стоп-приказ: $122, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Компания в отличии от остальных... читать дальше
.01 апреля 2021 года 15:13
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Сургутнефтегаза" с целью 37,8 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 4-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 6,99%, стоп-приказ: 33,6 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. Сильным триггером для роста... читать дальше
.01 апреля 2021 года 14:48
Высокий темп инфляции в марте может привести к повышению ставки ЦБ на 50 б.п. уже в апреле - Альфа-банк
Высокий темп инфляции в марте может привести к повышению ставки ЦБ на 50 б.п. на заседании 23 апреля, отмечается в комментарии главного экономиста Альфа-банка Наталии Орловой. Как сообщил Росстат, инфляция достигла 0,7% с начала месяца на 29 марта; темп роста цен остается повышенным и составил... читать дальше
.01 апреля 2021 года 14:21
Акции Kraft Heinz Сo. привлекательны для покупки, отмечается в комментарии аналитиков Sber CIB. По их мнению, драйверами роста акций компании выступают: - Избавление от непрофильных активов. Осенью 2020 года Kraft Heinz решилась на продажу своего сырного подразделения группе Lactalis, а не так... читать дальше
.01 апреля 2021 года 13:52
Индекс S&P 500, скорее всего, покажет рост на торгах в четверг, целью которого выступит отметка 4000 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс". "Технически S&P 500 по-прежнему находится в восходящем тренде. Накануне индекс широкого рынка достиг нового исторического максимума. Сила... читать дальше
.01 апреля 2021 года 13:23
Акции качественных технологических компаний Китая обладают большим потенциалом роста, и прошедшая коррекция позволяет их купить по привлекательным ценам, говорится в комментарии инвестиционной компании "Атон". "Почему мы верим в Китай? Его экономика быстрее всех должна оправиться от пандемии и по... читать дальше
.01 апреля 2021 года 12:38
Акции сектора здравоохранения США интересны для покупок на средне- и долгосрочную перспективу - BCS Express
Акции сектора здравоохранения на американском рынке акций интересны для покупок на среднесрочную и долгосрочную перспективу, говорится в материале эксперта BCS Express Оксаны Холоденко. "С точки зрения долгосрочных перспектив, на американском фондовом рынке наиболее интересны секторы... читать дальше
.01 апреля 2021 года 12:16
Текущее превышение спроса над предложением будет поддерживать котировки нефти на уровне $60-70/барр. - РСХБ
Текущее превышение спроса над предложением будет поддерживать котировки нефти на уровне $60-70 за баррель Brent, говорится в комментарии эксперта Россельхозбанка (РСХБ) Михаила Армякова. "1 апреля состоится 15-я встреча стран-членов ОПЕК и представителей стран, не входящих в ОПЕК, на уровне... читать дальше
.01 апреля 2021 года 11:56
Аналитики "Финама" рекомендуют покупать акции Pfizer Inc. с прогнозной ценой на уровне $42,22 за штуку на ноябрь 2021 года, что предполагает потенциал роста на 21% от текущего уровня, говорится в комментарии инвестиционной компании. Фармацевтический гигант Pfizer располагает одной из самых... читать дальше
.01 апреля 2021 года 11:33
Ослабление доллара США может возобновиться во 2П21, полагает директор по инвестициями "ЛОКО-Инвеста" Дмитрий Полевой. "Доллар вновь сменил направление движения и немного ослаб при относительно неизменных доходностях 10/30-летних US-Treasuries около 1,73%/2,39%. Рост занятости по данным от ADP... читать дальше
.01 апреля 2021 года 11:33
Москва. 1 апреля. Рынок акций РФ утром в четверг растет вслед за внешними фондовыми площадками после обнародования президентом США Джо Байденом плана инвестиций в инфраструктуру объемом $2,3 трлн, а также на фоне дорожающей нефти (Brent вновь превысила $64 за баррель) в ожидании решения ОПЕК+ по квотам; индекс МосБиржи превысил 3575 пунктов и нацелился на рубеж 3600 пунктов, при этом проседают бумаги металлургов. читать дальше
.01 апреля 2021 года 11:18
Возможен рост цены нефти марки Brent до уровней $64,5-65,8 за баррель, говорится в аналитическом материале Sber CIB. Представители ОПЕК+, скорее всего, не станут повышать добычу нефти в мае и июне по итогам встречи в четверг, что, по мнению аналитиков Sber CIB, поможет цене нефти марки Brent... читать дальше
.01 апреля 2021 года 11:01
"Финам" открыл торговую идею "продавать акции "Аэрофлота" с целью 60 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11%, стоп-приказ: 71 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. "С технической точки зрения, бумага... читать дальше
.01 апреля 2021 года 10:49
алитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будут ОПЕК+, ВВП РФ и индексы PMI: - Участники ОПЕК+ примут решение по объёмам добычи нефти на май; - В России выйдет ВВП за четвёртый квартал 2020 года; - В течение дня будут... читать дальше
.01 апреля 2021 года 10:31
Рубль в четверг, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 75,5-76,5 руб./$1 и на уровне 88,5-89,5 руб./EUR1, говорится в комментарии исполнительного директора департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова. "Российская валюта умеренно подросла к доллару и евро за счет стабильных... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.