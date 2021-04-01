Акции сектора здравоохранения США интересны для покупок на средне- и долгосрочную перспективу - BCS Express

Акции сектора здравоохранения на американском рынке акций интересны для покупок на среднесрочную и долгосрочную перспективу, говорится в материале эксперта BCS Express Оксаны Холоденко.

"С точки зрения долгосрочных перспектив, на американском фондовом рынке наиболее интересны секторы информационных технологий, коммуникационных услуг и здравоохранения. В настоящее время по мультипликаторам IT-сектор выглядит высоковато. С точки зрения среднесрочных перспектив, во II квартале текущего года волатильность может вырасти. Исходя из этого, стоит обратить внимание на акции стоимости. В секторальном разрезе из них более интересны бумаги из сферы здравоохранения и энергетики", - указывает Холоденко.

Аналитик BCS Express напоминает, что при создании портфеля нужно оценивать каждую конкретную бумагу, и отмечает, что для определения оптимальных зон для покупок/продаж полезен технический анализ.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.