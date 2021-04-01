Рынок акций РФ утром растет вслед за миром в ожидании новостей от ОПЕК+, просели металлурги

Москва. 1 апреля. Рынок акций РФ утром в четверг растет вслед за внешними фондовыми площадками после обнародования президентом США Джо Байденом плана инвестиций в инфраструктуру объемом $2,3 трлн, а также на фоне дорожающей нефти (Brent вновь превысила $64 за баррель) в ожидании решения ОПЕК+ по квотам; индекс МосБиржи превысил 3575 пунктов и нацелился на рубеж 3600 пунктов, при этом проседают бумаги металлургов.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3576,72 пункта (+1%), индекс РТС - 1487,24 пункта (+0,7%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 3,1%.

Доллар стоит 75,79 рубля (+0,1 рубля), доходность 10-летних UST снизилась до 1,718% годовых (-1,6%).

Подорожали расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (+3,1%), акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+2,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+2% и +0,6% "префы"), расписки Ozon (MOEX: OZON) (+2%), бумаги АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,9%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,4% и +0,7% "префы"), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,9%), ЛУКОЙЛа" (+0,9%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,3%), "Московской биржи" (+0,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,1%).

Подешевели акции UC Rusal (MOEX: RUAL) (-1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,8%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,2%).

Как отмечает главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, российский рынок акций настроен на рост, что подкрепляется позитивным внешним фоном. Второй день активно растут акции ВТБ, пытаясь догнать далеко ушедший вперед рынок. Но бумаги ВТБ остаются самой слабой "голубой фишкой", и включать ее в среднесрочные портфели не рекомендуется.

Подрастают акции "Норникеля" - весь произошедший с компанией негатив уже заложен в цены, и теперь акции ГМК будут более плотно коррелировать с внешним фоном. В четверг фон для компании нейтральный: подрастает никель, снижается платина и около нуля торгуется палладий.

Итоги первого дня второго квартала во многом будут зависеть от решения ОПЕК+ по квотам добычи в мае. Базовым вариантом считается сохранение показателя на нынешнем уровне, но накануне мониторинговый комитет не вынес никакой рекомендации. Это значит, что разногласия сохраняются, и дискуссия продолжится.

В последние дни бумаги нефтянки торговались хуже рынка, но при этом они сняли техническую перекупленность и имеют силы для рывка вверх, если им в этом поможет ОПЕК+, считает Антонов.

По оценке эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игоря Галактионова, цены на нефть накануне упали из-за третьей волны коронавируса в Европе и ухудшения прогноза по спросу от специалистов ОПЕК+.

В среду, 31 марта, президент Франции объявил о введении очередного общенационального локдауна для сдерживания инфекции COVID-19 сроком на 4 недели. Ранее аналогичные меры уже были приняты в ряде других стран Европы. Ужесточение карантина способствует негативному пересмотру прогнозов на 2021 года, что оказало давление на рыночный сантимент. По итогам заседания технического комитета ОПЕК+ прогноз по спросу на 2021 год был понижен на 0,3 млн б/с. Специалисты ожидают рост на 5,6 млн б/с против предыдущей оценки 5,9 млн б/с. При этом прогноз по росту мирового предложения был повышен на 0,2 млн б/с - до 1,6 млн б/с.

В четверг пройдет встреча министерского комитета ОПЕК+, на которой члены альянса будут обсуждать майские квоты на добычу. В апреле ОПЕК+ будет сокращать добычу примерно на 8 млн б/с, из которых 1 млн б/с приходится на добровольные сокращения со стороны Саудовской Аравии. Рыночный консенсус-прогноз предполагает, что действующие условия будут продлены, как минимум, еще на один месяц. Такое решение могло бы поддержать нефтяные цены выше $60 за баррель, полагает эксперт.

По словам ведущего аналитика компании "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, президент США Джо Байден рассказал о деталях своего инфраструктурного плана, который рассчитан на 8 лет и состоит из четырех частей. План предполагает $620 млрд расходов на транспорт, включая увеличение вдвое финансирования общественного транспорта, и $650 млрд на инициативы, связанные с улучшением бытовых условий, в том числе в сфере водоснабжения и скоростной связи. Также $580 млрд должны пойти на укрепление американской промышленности, расходы в объеме $400 млрд - на улучшение системы ухода за пожилыми и людьми с ограниченными возможностями.

Источниками финансирования данных инициатив станут новые налоги и повышение уже имеющихся (предлагается повысить налог на прибыль корпораций с 21% до 28%, а также на глобальную прибыль корпораций с 10% до 21%). Если оценивать влияние пакета на экономику, то в среднем это расходы почти $250 млрд в год, что для экономики США не является огромной суммой. Однако налоговые изменения могут значительно сказаться на финансовых показателях компаний. При этом объем предполагаемых налоговых поступлений составит, по некоторым оценкам, дополнительно $120 млрд в год. Одновременно с этим на рынке усиливаются ожидания роста ставок. Например, опрос CNBC показал, что около 60% управляющих ожидает повышение доходности по 10-летним казначейским обязательствам до 2% к концу 2021 года. Около четверти респондентов считает, что повышение налогов может негативно сказаться на рынке, отмечает Кочетков.

В США в среду индексы рынка акций изменились на 0,3-1,6%, лидировал технологический сектор (Nasdaq прибавил 1,6%), индекс S&P 500 (+0,4%) почти достиг рекорда. Все три основных индекса выросли по итогам месяца и квартала, при этом Dow Jones и S&P 500 провели лучший месяц с ноября.

Президент США Джо Байден обнародовал план развития инфраструктуры объемом $2 трлн, который предусматривает инвестиции в развитие дорожной инфраструктуры, широкополосных сетей связи, а также финансирование исследований и разработок (R&D), пишет The Wall Street Journal. При этом оплачивать расходы на реализацию этих проектов Байден планирует за счет повышения корпоративных налогов.

Предложения Байдена потребуют расходов в размере $2 трлн за восемь лет, которые планируется покрыть в течение 15 лет за счет повышения корпоративного налога до 28% с 21%, а также увеличения налога на зарубежные прибыли компаний.

Это лишь первая из двух частей экономического плана, который президент надеется провести через Конгресс в ближайшие месяцы. Вторая часть программы будет сфокусирована на социальном обеспечении детей, здравоохранении и образовании - ее Байден намерен обнародовать в апреле.

В общей сложности две части экономического плана могут стоить правительству США от $3 трлн до $4 трлн в течение 10 лет, говорят источники WSJ, знакомые с позицией администрации президента.

Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс во вторник дал оптимистичную оценку перспективам экономики США, сообщив, что низкие процентные ставки ЦБ способствуют восстановлению экономики после пандемии коронавируса.

В четверг в Азии преобладала позитивная динамика индексов (японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%, гонконгский индекс Hang Seng прибавляет 1,9%), "плюсуют" Европа (индексы CAC 40, DAX, FTSE растут на 0,4-0,7%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,3%) после выхода неожиданно сильных экономических данных из Японии и Южной Кореи.

Индекс Танкан, оценивающий уровень доверия к экономике Японии среди крупных компаний перерабатывающей промышленности, в первом квартале 2021 года поднялся к докризисному уровню на фоне восстановления экономик США и Китая - крупнейших торговых партнеров Японии - от последствий пандемии коронавируса.

Значение индикатора в январе-марте увеличилось по итогам третьего квартала подряд и составило 5 пунктов, что является максимумом с третьего квартала 2019 года, свидетельствуют данные Банка Японии. В четвертом квартале 2020 года Танкан составил минус 10 пунктов. Аналитики в среднем ожидали повышения индекса до нуля, сообщает Trading Economics.

Положительное значение индекса Танкан означает, что процент респондентов, считающих деловую среду благоприятной, оказался выше доли тех, кто так не считает.

Южная Корея в марте увеличила экспорт по итогам пятого месяца подряд на фоне повышения глобального спроса. Объем экспорта подскочил на 16,6% в годовом выражении - до $53,8 млрд, свидетельствуют официальные данные, обнародованные в четверг. Месяцем ранее он вырос на 9,5%. Аналитики в среднем прогнозировали рост показателя на 16,2% в прошлом месяце, сообщает Trading Economics.

Нефть утром в четверг вновь дорожает в ожидании решений ОПЕК+ после снижения накануне вечером на фоне некоторого ослабления оптимизма в отношении перспектив спроса; цена Brent находится на $0,2 выше уровня, что отмечался при закрытии дневных торгов рынка акций РФ в среду. Стоимость майских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $64,13 за баррель (+2,2% и -2,2% в среду), майская цена WTI - $60,55 за баррель (+2,4% и -2,3% накануне).

Заседание министерского комитета ОПЕК+, проходившее в среду, завершилось без принятия каких-либо рекомендаций. Источник "Интерфакса" в одной из делегаций сообщил, что все решения будут приниматься министрами в четверг.

Тем временем, генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо, выступавший на встрече комитета ОПЕК+ в среду, отметил, что, несмотря на позитивные факторы, в том числе массовую вакцинацию от COVID-19 в мире, а также бюджетные стимулы, экономическая среда остается "проблемной, сложной и неопределенной".

В марте Brent подешевела на 3,9%, WTI - на 3,8%, однако по итогам первого квартала 2021 года контракты подорожали соответственно на 23% и 22%.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (MOEX: CHMK) (+8,5%), банка "Кузнецкий" (MOEX: KUZB) (+5%), ПАО "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA) (+3,4%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (+3%), Petropavlovsk (MOEX: POGR) (+2,7%).

Подешевели бумаги ПАО "Таттелеком" (MOEX: TTLK) (-1%), "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (-0,8%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (-0,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 21,72 млрд рублей (из них 4,35 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,61 млрд рублей - на бумаги "Норникеля" и 2,11 млрд рублей - на акции "Газпрома").