Возможен рост цены нефти до $64,5-65,8/барр. - Sber CIB

Возможен рост цены нефти марки Brent до уровней $64,5-65,8 за баррель, говорится в аналитическом материале Sber CIB.

Представители ОПЕК+, скорее всего, не станут повышать добычу нефти в мае и июне по итогам встречи в четверг, что, по мнению аналитиков Sber CIB, поможет цене нефти марки Brent вырасти до $64,5-65,8 за баррель.

Российская валюта в четверг может закрепиться на уровне около 75,5 руб./$1, если цены на нефть вырастут после заседания ОПЕК+, отмечают в инвестбанке. Инфраструктурный план Байдена оптимистично влияет на рынки, доллар дорожает, но скорее всего, это будет временно. Курс рубля в целом стабилен, констатируют эксперты Sber CIB.

Ситуация на рынке рублёвого госдолга неоднозначная, обращают внимание аналитики. С одной стороны, Минфин в среду успешно разместил рекордные объемы облигаций практически без премии. С другой - опубликованные в среду данные показали, что недельная инфляция в России остается высокой (0,2%). Это будет сдерживать активность покупателей ОФЗ, полагают в Sber CIB.

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