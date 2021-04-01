ИСПРАВЛЕНО: "Финам" открыл торговую идею: продавать акции Аэрофлота с целью 60 руб

"Финам" открыл торговую идею "продавать акции "Аэрофлота" с целью 60 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11%, стоп-приказ: 71 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

"С технической точки зрения, бумага начинает формировать снижающийся тренд и по пробитии отметки в 65 руб. котировки могут ускорить падение. Продавать рекомендуем от текущих уровней с целью 60 руб.

При покупке на 10% и выставлением стоп- заявки на уровне 71 руб., риск на портфель составит 0,5%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,9", - указывают аналитики "Финама".

ПАО "Аэрофлот" - это крупнейший авиаперевозчик в России и один из самых крупных в Европе. Компания сильно пострадала от пандемии в прошлом году.

"Сейчас котировки испытывают давление из-за большого количества факторов, одним из которых является ухудшение ситуации с коронавирусом в ЕС. Начало третьей волны и продление карантина в некоторых странах не позволяет компании увеличивать количество перелетов, что негативно повлияет на финансовые показатели. Также "Аэрофлот" испытывает давление от высоких цен на нефть и нефтепродукты, которые являются серьезной составляющей в капитализации компании", - отмечают эксперты инвесткомпании.

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