Ключевые события четверга в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут ОПЕК+, ВВП РФ и индексы PMI:

- Участники ОПЕК+ примут решение по объёмам добычи нефти на май;

- В России выйдет ВВП за четвёртый квартал 2020 года;

- В течение дня будут опубликованы индексы деловой активности PMI за март для России, США, еврозоны, Германии, Китая и других стран.

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