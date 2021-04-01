Рубль в четверг, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 75,5-76,5 руб./$1 - "Универ Капитал"

Рубль в четверг, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 75,5-76,5 руб./$1 и на уровне 88,5-89,5 руб./EUR1, говорится в комментарии исполнительного директора департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова.

"Российская валюта умеренно подросла к доллару и евро за счет стабильных котировок нефти и на фоне отсутствия новостей о возможных новых санкциях со стороны США и ЕС. В четверг, 1 апреля, ОПЕК+ должна принять решение о квотах на добычу сырья в мае. В среду технический комитет альянса рекомендовал сохранить текущие объемы производства, при этом Саудовская Аравия также может продлить добровольное сокращение добычи на 1 млн баррелей в сутки на период мая и июня 2021 года. В США данные показали первое снижение коммерческих запасов нефти за последние шесть недель (запасы снизились на 876 тысяч баррелей). При этом прогноз спроса на нефть в 2021 году от ОПЕК+ предусматривает рост на 5,6 млн баррелей в сутки вместо 5,9 млн баррелей, как ожидалось ранее", - отмечает Тузов.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,44% и составила $63,86 за баррель. Цена майских контрактов на нефть марки WTI выросла на 0,3% и составила $60,73 за баррель, констатирует эксперт "Универ Капитала".

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