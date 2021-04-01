Возможно сохранение доходности 10-летних ОФЗ в диапазоне 7-7,25% в четверг - ПСБ

Возможно сохранение доходности 10-летних ОФЗ в диапазоне 7,00-7,25% годовых в четверг, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Ожидаем в четверг сохранения доходности 10-летних ОФЗ в диапазоне 7,00-7,25% годовых. Вряд ли большой спрос, проявленный на аукционах в среду, транслируется в покупках на вторичном рынке. Минфин РФ в среду объявил о планах разместить во втором квартале ОФЗ на 1 трлн руб. Поэтому инвесторы, скорее всего, предпочтут наращивать портфели ОФЗ за счет участия в новых аукционах", - отмечает главный аналитик ПСБ Дмитрий Монастыршин.

Минфин РФ в среду разместил на аукционах ОФЗ с фиксированным купоном на 355 млрд руб., что чуть меньше суммарного объема продаж нового госдолга на всех аукционах в январе-марте (419 млрд руб.), констатирует эксперт ПСБ. 7-летний выпуск был размещен на 200,9 млрд руб. по средневзвешенной доходности 7,05%, спрос составил 244 млрд руб. Объем продаж 14-летних гособлигаций составил 154,1 млрд руб., средневзвешенная доходность - 7,25% годовых. Оба выпуска ушли ниже кривой ОФЗ накануне и на больших объемах размещения в среду не смогли восстановить позиции (во вторник доходность ОФЗ 26233 выросла на 11 б.п.), отмечает Монастыршин.

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