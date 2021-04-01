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Главная / Мнения аналитиков / Возможно сохранение доходности 10-летних ОФЗ в диапазоне 7-7,25% в четверг - ПСБ
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01 апреля 2021 года 10:18
Возможно сохранение доходности 10-летних ОФЗ в диапазоне 7-7,25% в четверг - ПСБ
Возможно сохранение доходности 10-летних ОФЗ в диапазоне 7,00-7,25% годовых в четверг, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ). "Ожидаем в четверг сохранения доходности 10-летних ОФЗ в диапазоне 7,00-7,25% годовых. Вряд ли большой спрос, проявленный на аукционах в среду, транслируется в покупках на вторичном рынке. Минфин РФ в среду объявил о планах разместить во втором квартале ОФЗ на 1 трлн руб. Поэтому инвесторы, скорее всего, предпочтут наращивать портфели ОФЗ за счет участия в новых аукционах", - отмечает главный аналитик ПСБ Дмитрий Монастыршин. Минфин РФ в среду разместил на аукционах ОФЗ с фиксированным купоном на 355 млрд руб., что чуть меньше суммарного объема продаж нового госдолга на всех аукционах в январе-марте (419 млрд руб.), констатирует эксперт ПСБ. 7-летний выпуск был размещен на 200,9 млрд руб. по средневзвешенной доходности 7,05%, спрос составил 244 млрд руб. Объем продаж 14-летних гособлигаций составил 154,1 млрд руб., средневзвешенная доходность - 7,25% годовых. Оба выпуска ушли ниже кривой ОФЗ накануне и на больших объемах размещения в среду не смогли восстановить позиции (во вторник доходность ОФЗ 26233 выросла на 11 б.п.), отмечает Монастыршин. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ОФЗ-ОБЛИГАЦИИ-АНАЛИТИКА
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