01 апреля 2021 года 09:50
Утренние прогнозы: рынок акций начнет торги четверга в плюсе
Аналитики полагают, что рынок акций начнет день с умеренным повышением, а затем перейдет в состояние консолидации с возможными попытками роста в случае улучшения внешней конъюнктуры.
"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России слабо негативный. Азиатские рынки преимущественно растут, но сырьевые контракты торгуются преимущественно в минусе. AUD, CAD и NZD также слабеют против доллара, а AUD теряет до 0,7%. Сам же индекс доллара повышался всего на 0,1% до 93,33 п. Основное внимание в течение дня будет обращено на публикацию индексов деловой активности за март. Вероятно, что российский рынок может проявить неуверенность на старте дня, а рубль может немного ослабнуть вслед за сырьевыми коллегами".
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Вчерашний день на российском рынке акций начался снижением, но после обеда покупки усилились, и Индекс Мосбиржи сумел закрыть основную сессию полупроцентным ростом. Нельзя сказать, что внешний фон был позитивным. При этом к вечеру снизилась нефть. Таким образом, российский рынок акций явно демонстрирует желание подрасти. Вот теперь бы эти намерения подкрепить позитивным внешним фоном…На 7,1% взлетели акции ВТБ, пытаясь догнать далеко ушедший вперед рынок. Но ВТБ - пожалуй, самая слабая "голубая фишка", и включать ее в среднесрочные портфели мы не рекомендуем. Продолжается ралли сектора черной металлургии, и пока не видно поводов для его приостановки. Так что бумаги стоит как минимум держать, а как максимум - докупать на просадках".
"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным повышением в пределах 0,1-0,4%, в диапазоне 3545-3555 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3530, 3520 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3570, 3590 пунктов. После позитивного открытия индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Временной точкой притяжения для него способен стать ближайший значимый уровень 3550 пунктов".
ПСБ (Богдан Зварич): "Ожидаем преобладания продаж в российских акциях на старте торгов в четверг. Несмотря на рост рынков в Азии, основными фактором для российских акций выступят откат американских индексов и цен на нефть. Это поспособствует отступлению индекса Мосбиржи в район 3520 пунктов. В дальнейшем ожидаем переход нашего рынка в боковое движение с попытками отыгрыша потерь в случае улучшения внешней конъюнктуры, что позволит индексу Мосбиржи удержать позиции выше отметки 3500 пунктов".
BCS Express (Василий Карпунин): "По индексу Мосбиржи следующие цели и уровни потенциального торможения расположены в районе максимумов 3600-3620 пунктов. Краткосрочный взгляд на перспективы умеренно положительный. Обращаем внимание на вернувшийся локальный спрос в бумаги крупнейших продуктовых ритейлеров ("Магнит" и X5 Retail Group). В этой паре более позитивный взгляд (с точки зрения апсайда) по GDR X5. В последние месяцы они сильно отстали от рынка и показали чрезмерное снижение. Бумаги интересны для покупки. Отмечаем продолжение ралли в стальном секторе ("Северсталь", "НЛМК", "ММК"). "Мы уже много раз писали о крайне позитивной конъюнктуре для представителей черной металлургии. Рост и обновление в среду исторических максимумов по всем трем эмитентам выглядит абсолютно оправданным, учитывая ожидания инвесторов по рекордно высокой дивидендной доходности.
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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01 апреля 2021 года 15:39
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Agilent Technologies с целью $137,5 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-5 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 8%, стоп-приказ: $122, говорится в комментарии инвестиционной компании.
"Компания в отличии от остальных... читать дальше
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01 апреля 2021 года 15:13
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Сургутнефтегаза" с целью 37,8 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 4-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 6,99%, стоп-приказ: 33,6 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.
Сильным триггером для роста... читать дальше
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01 апреля 2021 года 14:48
Высокий темп инфляции в марте может привести к повышению ставки ЦБ на 50 б.п. на заседании 23 апреля, отмечается в комментарии главного экономиста Альфа-банка Наталии Орловой.
Как сообщил Росстат, инфляция достигла 0,7% с начала месяца на 29 марта; темп роста цен остается повышенным и составил... читать дальше
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01 апреля 2021 года 14:21
Акции Kraft Heinz Сo. привлекательны для покупки, отмечается в комментарии аналитиков Sber CIB.
По их мнению, драйверами роста акций компании выступают:
- Избавление от непрофильных активов. Осенью 2020 года Kraft Heinz решилась на продажу своего сырного подразделения группе Lactalis, а не так... читать дальше
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01 апреля 2021 года 13:52
Индекс S&P 500, скорее всего, покажет рост на торгах в четверг, целью которого выступит отметка 4000 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс".
"Технически S&P 500 по-прежнему находится в восходящем тренде. Накануне индекс широкого рынка достиг нового исторического максимума. Сила... читать дальше
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01 апреля 2021 года 13:23
Акции качественных технологических компаний Китая обладают большим потенциалом роста, и прошедшая коррекция позволяет их купить по привлекательным ценам, говорится в комментарии инвестиционной компании "Атон".
"Почему мы верим в Китай? Его экономика быстрее всех должна оправиться от пандемии и по... читать дальше
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01 апреля 2021 года 13:01
Альфа-банк позитивно оценивает финрезультаты ВТБ за 2М21 по МСФО и видит в них первые признаки того, что ВТБ находится на пути к выполнению своего прогноза по чистой прибыли на 2021 (250-270 млрд руб.).
"ВТБ в четверг представил финансовые результаты за январь-февраль 2021 по МСФО. Чистая прибыль... читать дальше
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01 апреля 2021 года 12:38
Акции сектора здравоохранения на американском рынке акций интересны для покупок на среднесрочную и долгосрочную перспективу, говорится в материале эксперта BCS Express Оксаны Холоденко.
"С точки зрения долгосрочных перспектив, на американском фондовом рынке наиболее интересны секторы... читать дальше
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01 апреля 2021 года 12:16
Текущее превышение спроса над предложением будет поддерживать котировки нефти на уровне $60-70 за баррель Brent, говорится в комментарии эксперта Россельхозбанка (РСХБ) Михаила Армякова.
"1 апреля состоится 15-я встреча стран-членов ОПЕК и представителей стран, не входящих в ОПЕК, на уровне... читать дальше
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01 апреля 2021 года 11:56
Аналитики "Финама" рекомендуют покупать акции Pfizer Inc. с прогнозной ценой на уровне $42,22 за штуку на ноябрь 2021 года, что предполагает потенциал роста на 21% от текущего уровня, говорится в комментарии инвестиционной компании.
Фармацевтический гигант Pfizer располагает одной из самых... читать дальше
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01 апреля 2021 года 11:33
Ослабление доллара США может возобновиться во 2П21, полагает директор по инвестициями "ЛОКО-Инвеста" Дмитрий Полевой.
"Доллар вновь сменил направление движения и немного ослаб при относительно неизменных доходностях 10/30-летних US-Treasuries около 1,73%/2,39%. Рост занятости по данным от ADP... читать дальше
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01 апреля 2021 года 11:33
Москва. 1 апреля. Рынок акций РФ утром в четверг растет вслед за внешними фондовыми площадками после обнародования президентом США Джо Байденом плана инвестиций в инфраструктуру объемом $2,3 трлн, а также на фоне дорожающей нефти (Brent вновь превысила $64 за баррель) в ожидании решения ОПЕК+ по квотам; индекс МосБиржи превысил 3575 пунктов и нацелился на рубеж 3600 пунктов, при этом проседают бумаги металлургов. читать дальше
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01 апреля 2021 года 11:18
Возможен рост цены нефти марки Brent до уровней $64,5-65,8 за баррель, говорится в аналитическом материале Sber CIB.
Представители ОПЕК+, скорее всего, не станут повышать добычу нефти в мае и июне по итогам встречи в четверг, что, по мнению аналитиков Sber CIB, поможет цене нефти марки Brent... читать дальше
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01 апреля 2021 года 11:01
"Финам" открыл торговую идею "продавать акции "Аэрофлота" с целью 60 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11%, стоп-приказ: 71 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.
"С технической точки зрения, бумага... читать дальше
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01 апреля 2021 года 10:49
алитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире.
Как говорится в обзоре, в фокусе будут ОПЕК+, ВВП РФ и индексы PMI:
- Участники ОПЕК+ примут решение по объёмам добычи нефти на май;
- В России выйдет ВВП за четвёртый квартал 2020 года;
- В течение дня будут... читать дальше
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