Утренние прогнозы: рынок акций начнет торги четверга в плюсе

Аналитики полагают, что рынок акций начнет день с умеренным повышением, а затем перейдет в состояние консолидации с возможными попытками роста в случае улучшения внешней конъюнктуры.

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России слабо негативный. Азиатские рынки преимущественно растут, но сырьевые контракты торгуются преимущественно в минусе. AUD, CAD и NZD также слабеют против доллара, а AUD теряет до 0,7%. Сам же индекс доллара повышался всего на 0,1% до 93,33 п. Основное внимание в течение дня будет обращено на публикацию индексов деловой активности за март. Вероятно, что российский рынок может проявить неуверенность на старте дня, а рубль может немного ослабнуть вслед за сырьевыми коллегами".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Вчерашний день на российском рынке акций начался снижением, но после обеда покупки усилились, и Индекс Мосбиржи сумел закрыть основную сессию полупроцентным ростом. Нельзя сказать, что внешний фон был позитивным. При этом к вечеру снизилась нефть. Таким образом, российский рынок акций явно демонстрирует желание подрасти. Вот теперь бы эти намерения подкрепить позитивным внешним фоном…На 7,1% взлетели акции ВТБ, пытаясь догнать далеко ушедший вперед рынок. Но ВТБ - пожалуй, самая слабая "голубая фишка", и включать ее в среднесрочные портфели мы не рекомендуем. Продолжается ралли сектора черной металлургии, и пока не видно поводов для его приостановки. Так что бумаги стоит как минимум держать, а как максимум - докупать на просадках".

"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным повышением в пределах 0,1-0,4%, в диапазоне 3545-3555 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3530, 3520 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3570, 3590 пунктов. После позитивного открытия индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Временной точкой притяжения для него способен стать ближайший значимый уровень 3550 пунктов".

ПСБ (Богдан Зварич): "Ожидаем преобладания продаж в российских акциях на старте торгов в четверг. Несмотря на рост рынков в Азии, основными фактором для российских акций выступят откат американских индексов и цен на нефть. Это поспособствует отступлению индекса Мосбиржи в район 3520 пунктов. В дальнейшем ожидаем переход нашего рынка в боковое движение с попытками отыгрыша потерь в случае улучшения внешней конъюнктуры, что позволит индексу Мосбиржи удержать позиции выше отметки 3500 пунктов".

BCS Express (Василий Карпунин): "По индексу Мосбиржи следующие цели и уровни потенциального торможения расположены в районе максимумов 3600-3620 пунктов. Краткосрочный взгляд на перспективы умеренно положительный. Обращаем внимание на вернувшийся локальный спрос в бумаги крупнейших продуктовых ритейлеров ("Магнит" и X5 Retail Group). В этой паре более позитивный взгляд (с точки зрения апсайда) по GDR X5. В последние месяцы они сильно отстали от рынка и показали чрезмерное снижение. Бумаги интересны для покупки. Отмечаем продолжение ралли в стальном секторе ("Северсталь", "НЛМК", "ММК"). "Мы уже много раз писали о крайне позитивной конъюнктуре для представителей черной металлургии. Рост и обновление в среду исторических максимумов по всем трем эмитентам выглядит абсолютно оправданным, учитывая ожидания инвесторов по рекордно высокой дивидендной доходности.