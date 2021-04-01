Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазоне 75-77,5 руб./$1 в ближайшие сессии - ПСБ

Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазоне 75-77,5 руб./$1 в ближайшие сессии, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Богдан Зварич.

Рубль консолидируется по отношению к основным мировым валютам в рамках утренней сессии на Московской бирже, констатирует эксперт банка. Позитивное влияние восстановления цен на нефть нивелирует волна ослабления валют развивающихся стран, что способствует удержанию парой доллар/рубль позиций в районе 75,7 руб./$1, отмечает Зварич.

"Ожидаем дальнейшего движения американской валюты в нижней половине диапазона 75-77,5 руб./$1 в ходе торгов четверга, не видя поводов для существенного направленного движения. Данный коридор, на наш взгляд, останется актуальным для доллара в рамках ближайших сессий", - указывает аналитик ПСБ.

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