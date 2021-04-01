Вероятно снижение индекса Мосбиржи к 3520 пунктам в четверг утром - ПСБ

Вероятно снижение индекса Мосбиржи к уровню 3520 пунктов в начале торговой сессии в четверг, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Ожидаем преобладания продаж в российских акциях на старте торгов в четверг. Несмотря на рост рынков в Азии, основными фактором для российских акций выступят откат американских индексов и цен на нефть. Это поспособствует отступлению индекса Мосбиржи в район 3520 пунктов. В дальнейшем ожидаем переход нашего рынка в боковое движение с попытками отыгрыша потерь в случае улучшения внешней конъюнктуры, что позволит индексу Мосбиржи удержать позиции выше отметки 3500 пунктов", - пишет главный аналитик ПСБ Богдан Зварич.

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