Индекс Мосбиржи откроет торги в четверг ростом на 0,1-0,4% - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в четверг подъемом в пределах 0,1-0,4%, считает старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным повышением в пределах 0,1-0,4%, в диапазоне 3545-3555 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3530, 3520 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3570, 3590 пунктов. После позитивного открытия индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Временной точкой притяжения для него способен стать ближайший значимый уровень 3550 пунктов", - прогнозирует эксперт инвесткомпании.

Участники российских торгов во второй половине торгов в четверг будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных котировок и на характер открытия рынка акций за океаном, отмечает Манжос. Косвенное влияние на индекс Мосбиржи, по его мнению, способна оказать публикация еженедельных данных по количеству первичных заявок на пособия по безработице в США (15:30 МСК).

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