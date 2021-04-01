Рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 75,3-76 руб./$1 в четверг - "Алор Брокер"

Курс рубля к доллару проведет торговую сессию в четверг, скорее всего, в диапазоне 75,3-76 руб./$1, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Пара доллар/рубль в среду в середине дня уходила в район 75,2 руб./$1, но ближе к вечеру рубль стал слабеть. Пока локальное укрепление рубля стоит рассматривать как сокращение "лонгов" по паре спекулянтами и фиксацию прибыли после недавней волны девальвации российской валюты. В четверг, если не произойдет неординарных событий, ждем торгов на валютном рынке в диапазоне 75,3-76 руб./$1", - отмечает эксперт инвесткомпании.

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