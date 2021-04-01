Возможность подъема выше 4000п по индексу S&P 500 пока сохраняется - BCS Express

Среднесрочная вероятность еще одной попытки подъема выше уровня в 4000 пунктов по индексу S&P 500 сохраняется, полагает эксперт BCS Express Михаил Зельцер.

"Рынки США завершили март подъемом. Под занавес месяца индикатор широкого рынка акций S&P вплотную приближался к заветной планке в 4000 пунктов, однако взять ее не смог (не хватило менее 0,2%). Наблюдаемый почти процентный откат от уровня пока не выглядит устрашающим, вероятность еще одного захода вверх сохраняется. Фьючерсы в четверг "курсируют" около 3970 пунктов", - отмечает аналитик.

Анонсированный Байденом план спасения национальной экономики Штатов в $2 трлн несет двоякое влияние на рынок, считает Зельцер: с одной стороны, фискальные меры призваны активизировать промышленные силы и потребительский спрос, с другой - кто-то должен будет заплатить за это. Выбор падает на налоговую нагрузку корпораций.

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