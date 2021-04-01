Вероятно нейтральное начало торгов по индексу Мосбиржи в четверг - BCS Express

Вероятно нейтральное начало торгов по индексу Мосбиржи в четверг, говорится в комментарии BCS Express.

"По индексу Мосбиржи следующие цели и уровни потенциального торможения расположены в районе максимумов 3600-3620 пунктов. Краткосрочный взгляд на перспективы умеренно положительный", - отмечает эксперт инвесткомпании Василий Карпунин.

Аналитик обращает внимание на вернувшийся локальный спрос в бумаги крупнейших продуктовых ритейлеров ("Магнит" и X5 Retail Group). "В этой паре более позитивный взгляд (с точки зрения апсайда) по GDR X5. В последние месяцы они сильно отстали от рынка и показали чрезмерное снижение. Бумаги интересны для покупки", - указывает Карпунин.

Также эксперт отмечает продолжение ралли в стальном секторе ("Северсталь", "НЛМК", "ММК"). "Мы уже много раз писали о крайне позитивной конъюнктуре для представителей черной металлургии. Рост и обновление в среду исторических максимумов по всем трем эмитентам выглядит абсолютно оправданным, учитывая ожидания инвесторов по рекордно высокой дивидендной доходности", - пишет аналитик BCS Express.

Карпунин предупреждает о рисках присоединения с текущих уровней к восходящему движению в акциях "ГК ПИК". По его мнению, дальнейший подъем был бы избыточным, особенно с учетом накопленной перекупленности.

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