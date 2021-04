Центр внимания нефтяного рынка - заседание ОПЕК+

Американские фондовые индексы продемонстрировали разнонаправленные изменения по итогам торгов в среду. Фондовые индексы государств АТР повышаются на торгах в четверг. Цены на нефть поднимаются в четверг.

Американские фондовые индексы продемонстрировали разнонаправленные изменения по итогам торгов в среду, но акции технологического сектора существенно выросли, а индекс Standard & Poor's 500 почти достиг рекорда.

Все три основных индекса выросли по итогам месяца и квартала, при этом Dow Jones и S&P 500 провели лучший месяц с ноября.

Внимание инвесторов в среду было приковано к выступлению президента США Джо Байдена в Питтсбурге, в ходе которого он обнародовал план развития инфраструктуры объемом $2 трлн.

План, детали которого были раскрыты Белым домом, предусматривает инвестиции в развитие дорожной инфраструктуры, широкополосных сетей связи, а также финансирование исследований и разработок (R&D), пишет The Wall Street Journal. При этом оплачивать расходы на реализацию этих проектов Байден планирует за счет повышения корпоративных налогов.

Предложения Байдена потребуют расходов в размере $2 трлн за восемь лет, которые планируется покрыть в течение 15 лет за счет повышения корпоративного налога до 28% с 21%, а также увеличения налога на зарубежные прибыли компаний.

Это лишь первая из двух частей экономического плана, который президент надеется провести через Конгресс в ближайшие месяцы. Вторая часть программы будет сфокусирована на социальном обеспечении детей, здравоохранении и образовании - ее Байден намерен обнародовать в апреле.

В общей сложности две части экономического плана могут стоить правительству США от $3 трлн до $4 трлн в течение 10 лет, говорят источники WSJ, знакомые с позицией администрации президента.

По итогам торгов во вторник основные фондовые индексы США снизились на 0,1-0,3%, при этом акции технологических компаний подверглись давлению на фоне роста доходности гособлигаций США.

Доходность 10-летних US Treasuries в среду выросла до 1,749% по сравнению с 1,724% накануне. Он повысилась на 0,836 процентного пункта в первом квартале, что является максимальным квартальным ростом с декабря 2016 года, по данным WSJ.

Число рабочих мест в частном секторе экономики США в марте увеличилось на 517 тыс., свидетельствуют данные Automatic Data Processing (SPB: ADP) (ADP), опубликованные в среду. Это максимальный рост за последние шесть месяцев.

Экономисты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали создание 550 тыс. новых рабочих мест. Респонденты Dow Jones и The Wall Street Journal ожидали 525 тыс. Согласно пересмотренным данным, в феврале число рабочих мест выросло на 176 тыс., а не на 117 тыс., как сообщалось первоначально.

Индекс незавершенных сделок по продаже жилья в США на вторичном рынке (pending home sales) в феврале упал относительно предыдущего месяца на 10,6%, свидетельствуют данные Национальной ассоциации риэлторов (NAR). Показатель продемонстрировал снижение второй месяц подряд.

Эксперты в среднем прогнозировали уменьшение показателя на 2,6%, согласно Trading Economics. В январе индекс снизился на пересмотренные 2,4%.

По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года снижение индекса в феврале составило 0,5% по сравнению с ростом на пересмотренные 13,5% в январе. Падение показателя в годовом выражении зафиксировано впервые с мая.

Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс во вторник дал оптимистичную оценку перспективам экономики США, сообщив, что низкие процентные ставки ЦБ способствуют восстановлению экономики после пандемии коронавируса.

"Я испытываю оптимизм относительно экономики в целом", - сказал Уильямс в ходе онлайн-выступления. Он также отметил большие успехи в реализации программ вакцинации от COVID-19.

Акции Walgreens Boots Alliance (SPB: WBA) Inc. подорожали на 3,6% в среду после публикации финансовой отчетности. Американская аптечная сеть увеличила чистую прибыль и выручку во втором квартале 2021 финансового года и улучшила годовой прогноз.

Цена бумаг PVH Corp. (SPB: PVH) подскочила на 5,6%. Американская компания, владеющая рядом известных брендов одежды, сообщила, что рассчитывает получить чистую прибыль в текущем финансовом году, зафиксировав чистый убыток за предыдущий год.

Бумаги Lululemon Athletica (SPB: LULU) Inc. подешевели на 3,3%. Канадский производитель спортивной одежды зафиксировал почти двукратный рост прямых продаж потребителям в четвертом квартале, при этом на их долю пришлась примерно половина всех продаж компании.

Котировки акций Illumina Inc. (SPB: ILMN) выросли на 4,1%. Федеральная торговая комиссия (FTC) США подала иск для блокировки запланированного Illumina приобретения компании Grail Inc., разрабатывающей тест для выявления рака на ранних стадиях, стоимостью $7,1 млрд.

Акции Apple Inc. (SPB: AAPL) подорожали на 1,9% после того, как аналитики UBS повысили их прогнозную цену до $142 со $115, а также улучшили рекомендацию для бумаг до "покупать" с "держать".

Рыночная стоимость Kimberly-Clark Corp. (SPB: KMB) увеличилась на 0,5%. Компания сообщила о планах поднять цены в североамериканском подразделении потребительских товаров для противодействия росту стоимости сырья.

Капитализация Delta Air Lines (SPB: DAL) Inc. сократилась на 1,3%. Американская авиакомпания с 1 мая отменит запрет на заполнение средних кресел в самолетах, действующий уже более года.

Индекс Dow Jones Industrial Average, колебавшийся между ростом и снижением в течение сессии, опустился на 85,41 пункта (0,26%) к закрытию рынка и составил 32981,55 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 14,34 пункта (0,36%) - до 3972,89 пункта. В ходе торгов он коснулся нового сессионного рекорда на уровне 3994,41 пункта.

Nasdaq Composite подскочил на 201,48 пункта (1,54%) и завершил торги на отметке 13246,87 пункта.

За месяц Dow Jones вырос на 6,6%, прибавив 7,8% по итогам первого квартала. S&P 500 набрал 4,2% за март и 5,8% за квартал. Nasdaq Composite завершил месяц ростом на 0,4% и поднялся на 2,8% по итогам квартала.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) повышаются на торгах в четверг, следуя за позитивной динамикой рынка акций США, после выхода неожиданно сильных экономических данных из Японии и Южной Кореи.

"Сегодня вышло много данных из АТР, включая японское исследование Танкан. Большая часть из них был позитивной", - пишет аналитик ING Роберт Карнелл.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:12 МСК поднялся на 0,69%.

Индекс Танкан, оценивающий уровень доверия к экономике Японии среди крупных компаний перерабатывающей промышленности, в первом квартале 2021 года поднялся к докризисному уровню на фоне восстановления экономик США и Китая - крупнейших торговых партнеров Японии - от последствий пандемии коронавируса.

Значение индикатора в январе-марте увеличилось по итогам третьего квартала подряд и составило 5 пунктов, что является максимумом с третьего квартала 2019 года, свидетельствуют данные Банка Японии. В четвертом квартале 2020 года Танкан составил минус 10 пунктов.

Аналитики в среднем ожидали повышения индекса до нуля, сообщает Trading Economics.

Положительное значение индекса Танкан означает, что процент респондентов, считающих деловую среду благоприятной, оказался выше доли тех, кто так не считает.

В число лидеров повышения котировок входят акции Dai-ichi Life Holdings Inc. (+8,4%), M3 Inc. (+6,2%) и SCREEN Holdings Co. (+5,5%).

При этом рыночная стоимость инвестиционно-технологической SoftBank Group Corp. растет на 1,1%, производителя потребительской электроники Sony Corp. - на 0,1%, выпускающей полупроводники Advantest Corp. - на 3,9%.

Лидерами снижения выступают бумаги JFE Holdings Inc. (-6%), Kobe Steel (-4,7%) и Nippon Steel Corp. (-4,6%).

Цена бумаг автопроизводителя Nissan Motor Co. снижается на 4,4%, акции крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing Co. практически не меняются.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:21 МСК вырос на 0,26%, гонконгский Hang Seng - на 1,09%.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в промышленном секторе Китая, рассчитываемый Caixin Media Co. и Markit, в марте неожиданно снизился до минимума за последние 11 месяцев.

Индикатор опустился до 50,6 пункта - самого низкого значения с апреля 2020 года - по сравнению с 50,9 пункта месяцем ранее. Эксперты в среднем ожидали его повышения до 51,3 пункта, свидетельствуют данные Trading Economics.

Значение PMI выше 50 пунктов указывает на увеличение активности в секторе, ниже - на ее ослабление. Индекс превышает эту отметку уже 11 месяцев подряд.

Наиболее существенно в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже дорожают акции одного из ключевых игроков сферы интернет-услуг страны Meituan (+7,5%), производителя биологических препаратов Wuxi Biologics (Cayman) Inc. (+5,8%) и производителя продуктов питания WH Group (+5,1%).

Котировки бумаг интернет-гиганта Tencent Holdings подскочили на 4,4%, автопроизводителя Geely Automobile Holdings - на 3,1%, китайского производителя электроники Xiaomi Corp. - на 2,5%, онлайн-ритейлера Alibaba Group Holding - на 1,3%.

В лидерах падения оказались бумаги Longfor Group Holdings Ltd. (-2,4%), нефтяной PetroChina Co. (SPB: PTR) (-1,4%) и BOC Hong Kong (Holdings) (-1,3%).

Акции банка HSBC Holdings PLC дешевеют на 1,2%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:27 МСК повысился на 0,66%.

Южная Корея в марте увеличила экспорт по итогам пятого месяца подряд на фоне повышения глобального спроса.

Объем экспорта подскочил на 16,6% в годовом выражении - до $53,8 млрд, свидетельствуют официальные данные, обнародованные в четверг. Месяцем ранее он вырос на 9,5%.

Аналитики в среднем прогнозировали рост показателя на 16,2% в прошлом месяце, сообщает Trading Economics.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. увеличилась на 1,6%, другого представителя данной отрасли SK Hynix Inc. - на 5,3%. Бумаги автопроизводителя Hyundai Motor Co. дорожают на 1,2%, Kia Motors Corp. - на 0,2%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 по итогам торгов прибавил 0,56%.

Розничные продажи в Австралии в феврале снизились на 0,8% относительно предыдущего месяца, свидетельствуют окончательные данные Австралийского статистического бюро (ABS). Предварительно было объявлено о падении на 1,1%, и аналитики не ожидали пересмотра показателя, сообщает Trading Economics. В январе продажи увеличились на 0,3%.

Цены на нефть поднимаются в четверг после снижения накануне на фоне некоторого ослабления оптимизма в отношении перспектив спроса.

В центре внимания рынка - заседание министров стран ОПЕК+, на котором будут обсуждаться майские квоты на добычу нефти.

Заседание министерского комитета ОПЕК+, проходившее в среду, завершилось без принятия каких-либо рекомендаций. Источник "Интерфакса" в одной из делегаций сообщил, что все решения будут приниматься министрами в четверг.

Тем временем, Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо, выступавший на встрече комитета ОПЕК+ в среду, отметил, что, несмотря на позитивные факторы, в том числе, массовую вакцинацию от COVID-19 в мире, а также бюджетные стимулы, экономическая среда остается "проблемной, сложной и неопределенной".

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:25 МСК в четверг составляет $63,11 за баррель, что на $0,37 (0,59%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подешевели на $1,43 (2,2%) - до $62,74 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $59,53 за баррель, что на $0,37 (0,63%) выше уровня на закрытие предыдущей сессии. В среду стоимость этих контрактов снизилась на $1,39 (2,3%) - до $59,16 за баррель.

"Отложенный спрос на нефть в мировой экономике просто огромный, однако восстановление экономического роста нельзя назвать равномерным", - отмечает аналитик Third Bridge по нефтяному сектору Питер МакНэлли. До тех пор, пока подъем экономики не станет устойчивым, ОПЕК "будет сохранять осторожность, обдумывая возможность наращивания добычи", приводит слова эксперта MarketWatch.

В марте Brent подешевела на 3,9%, WTI - на 3,8%, однако по итогам первого квартала 2021 года контракты подорожали соответственно на 23% и 22%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP Group и Rio Tinto повысилась на 0,8% и на 1,1% соответственно.

Котировки акций австралийских банков Westpac Banking Corp. и National Australia Bank прибавили соответственно 0,5% и 0,4%.