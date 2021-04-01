Цены рублевых корпоративных бондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 1 апреля. Цены рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, с одной стороны, и успешных аукционов по размещению ОФЗ, состоявшихся накануне, с другой стороны, полагают эксперты.

Несмотря на то, что в среду ситуация на мировых фондовых и нефтяных площадках была нестабильной, рубль укрепился благодаря спросу инвесторов на рублевую ликвидность для участия в аукционах ОФЗ, на которых в итоге был размещен рекордный с 3 ноября 2020 года объем бумаг - почти на 355 млрд рублей. Кроме того, поддержку рублевым активам в последние дни оказывает такой фактор, как отсутствие новых сообщений на санкционную тематику.

Американские фондовые индексы продемонстрировали разнонаправленные изменения по итогам торгов 31 марта. Внимание инвесторов в среду было приковано к выступлению президента США Джо Байдена в Питтсбурге, в ходе которого он обнародовал план развития инфраструктуры объемом $2 трлн. План, детали которого были раскрыты Белым домом, предусматривает инвестиции в развитие дорожной инфраструктуры, широкополосных сетей связи, а также финансирование исследований и разработок (R&D). Предложения Байдена потребуют расходов в размере $2 трлн за восемь лет, которые планируется покрыть в течение 15 лет за счет повышения корпоративного налога до 28% с 21%, а также увеличения налога на зарубежные прибыли компаний.

Это лишь первая из двух частей экономического плана, который президент надеется провести через Конгресс в ближайшие месяцы. Вторая часть программы будет сфокусирована на социальном обеспечении детей, здравоохранении и образовании - ее Байден намерен обнародовать в апреле. В общей сложности две части экономического плана могут стоить правительству США от $3 трлн до $4 трлн в течение 10 лет, говорят источники The Wall Street Journal, знакомые с позицией администрации президента.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона повышаются на торгах в четверг после публикации неожиданно сильных экономических данных в Японии и Южной Корее. Японский индекс Nikkei 225 поднялся по итогам дня на 0,87%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:21 МСК вырос на 0,26%, гонконгский Hang Seng - на 1,09%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:27 МСК повысился на 0,66%. Австралийский индикатор S&P/ASX 200 по итогам торгов прибавил 0,56%.

В свою очередь цены на нефть поднимаются в четверг после снижения накануне на фоне некоторого ослабления оптимизма в отношении перспектив спроса. В центре внимания рынка - заседание министров стран ОПЕК+, на котором будут обсуждаться майские квоты на добычу нефти. Заседание министерского комитета ОПЕК+, проходившее в среду, завершилось без принятия каких-либо рекомендаций. Источник "Интерфакса" в одной из делегаций сообщил, что все решения будут приниматься министрами в четверг. Тем временем, Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо, выступавший на встрече комитета ОПЕК+ в среду, отметил, что, несмотря на позитивные факторы, в том числе, массовую вакцинацию от COVID-19 в мире, а также бюджетные стимулы, экономическая среда остается "проблемной, сложной и неопределенной".

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК в четверг составила $63,37 за баррель, что на 1% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подешевели на 2,2% - до $62,74 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $59,81 за баррель, что на 1,1% выше уровня на закрытие предыдущей сессии. В среду стоимость этих контрактов снизилась на 2,3% - до $59,16 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду снизилась в 1,7 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил 9,707 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,57 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 31 марта вырос на 0,05% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 108,97 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,07%, поднявшись до 720,35 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Газпром Капитал БО-001Р-04" (+0,67%), "МТС-001Р-14" (+0,66%) и "Сбербанк-001Р-SBER16" (+0,42%), а в лидерах снижения - облигации "Сбербанк-001Р-SBER19" (-0,62%), "ЧТПЗ-001Р-06" (-0,26%) и "Роснефть-001Р-04" (-0,24%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "МТС" (MOEX: MTSS) полностью разместило социальные облигации серии 001Р-18 со сроком обращения 3 года объемом 4,5 млрд рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 6,5% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. Купоны полугодовые. Условия эмиссии предполагают наличие права владельцев облигаций требовать досрочного погашения в случае нарушения эмитентом условий о целевом использовании денежных средств. В июле прошлого года МТС обновила программу выпуска облигаций серии 001P, увеличив ее объем вдвое - до 400 млрд рублей, а также получив возможность в будущем размещать выпуски социальных/зеленых облигаций в соответствии со стандартами Международной ассоциации рынка капитала (ICMA) и Инициативы по климатическим облигациям (CBI).

Казахстанское АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация" (НК "Продкорпорация") завершило размещение дебютных 5-летних облигаций 1-й серии объемом 2,45 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 19 марта. Первоначально компания ориентировала на объем размещения не менее 5 млрд рублей (при номинальном объеме выпуска 7 млрд рублей) и ориентир ставки 1-го купона не выше 8,95% годовых, однако одновременно со сбором заявок инвесторов Банк России объявил о повышении ключевой ставки на 25 базисных пунктов, до 4,5% годовых, что, вероятно, повлекло изменение планов. В результате объем был снижен, а ставка повышена. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 8,99% годовых, ей соответствует доходность к погашению на уровне 9,19% годовых, купоны квартальные. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 25% от номинальной стоимости будет погашено в даты окончания 7-10-го купонных периодов.

ПАО "Русал Братск" установило ставку 11-20-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 0,01% годовых. Компания разместила 10-летний выпуск БО-01 на 10 млрд рублей в апреле 2016 года. Бонды имеют 20 полугодовых купонов. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 12,85% годовых. Ставка текущего купона - 0,01% годовых. По выпуску 15 апреля предстоит исполнение оферты.

ПАО "Инвест-девелопмент" (MOEX: IDVP) установило ставку 11-го купона биржевых облигаций серии БО-01 в размере 6,3% годовых. Компания завершила размещение 10-летнего выпуска номинальным объемом 700 млн рублей в апреле 2016 года, разместив при этом 95% выпуска на 665 млн рублей. Ставка 1-го купона была установлена в размере 15% годовых, к ней приравнена ставка 2-7-го купонов. Ставка текущего купона - 6,3% годовых. 15 апреля по выпуску предстоит исполнение оферты. В марте 2020 года владельцы облигаций серии БО-01 дали эмитенту согласие на внесение изменений в решение о выпуске облигаций, связанных с объемом прав по облигациям и (или) порядком их осуществления. "Московская биржа" (MOEX: MOEX) 8 апреля 2020 года зарегистрировала эти изменения, по которым меняется схема амортизации. Ранее по 7,14% от номинала гасились каждые полгода, начиная с 7-го купона, а 7,18% от номинала - в дату погашения. По новой схеме эмитент должен погасить только через 2 года 10,31% от номинала с 12-го купона, а потом каждые полгода по 10,31% и в дату погашения - 10,38% от номинала.

Газпромбанк (MOEX: GZPR) (ГПБ) выкупил в рамках оферты 5 млн 572,332 тыс. облигаций серии БО-10 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, банк приобрел 55,72% выпуска. Газпромбанк разместил 10-й выпуск биржевых бондов объемом 10 млрд рублей в сентябре 2014 года по ставке 10,8% годовых. Десятилетние облигации имеют 20 полугодовых купонов. Ставка текущего купона - 6% годовых.