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31 марта 2021 года 19:35

Рубль вечером продолжает умеренно подрастать к доллару и евро благодаря отсутствию новостей о санкциях

Москва. 31 марта. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" в среду вечером, рубль подрастает к бивалютной корзине благодаря успешным аукционам Минфина по первичному размещению ОФЗ и отсутствию санкционных новостей.

Курс доллара США составил 75,55 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 30,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 88,71 руб./EUR1, подешевев на 20 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 25,78 копейки - до 81,47 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает умеренно подрастать к доллару и евро на вечерних торгах благодаря успешным аукционам Минфина по первичной продаже ОФЗ, а также в условиях отсутствия санкционных новостей. Кроме того, поддержку рублю оказывает ребалансировка позиций в последний день месяца и квартала, отличившихся повышенной волатильностью из-за опасений введения новых антироссийских санкций, которые могли бы стать более жесткими, чем предыдущие.

Министерство финансов России 31 марта разместило на первичных аукционах ОФЗ на общую сумму почти 355 млрд рублей, что является рекордным объемом с 3 ноября 2020 года (427,747 млрд рублей). Таким образом, был побит предыдущий максимум размещения в этом году, зафиксированный 3 марта, когда Минфин разместил на двух аукционах ОФЗ на 104,132 млрд рублей.

На первом аукционе, состоявшемся 31 марта, были размещены ОФЗ-ПД серии 26233 с погашением 18 июля 2035 года на 154,091 млрд рублей при спросе 216,641 млрд рублей. Это стало рекордным размещением на одном аукционе с 11 ноября прошлого года, когда в ходе одного аукциона ведомство продало ОФЗ-ПК серии 29020 на общую сумму 294,545 млрд рублей.

Средневзвешенная цена на аукционе составила 90,8989% от номинала, что соответствует доходности 7,25% годовых.

На втором аукционе Минфин разместил ОФЗ-ПД серии 26236 с погашением 17 мая 2028 года на 200,9 млрд рублей при спросе 243,653 млрд рублей, обновив тем самым рекорд размещением на одном аукционе с 11 ноября прошлого года.

Средневзвешенная цена на аукционе составила 93,1625% от номинала, что соответствует доходности 7,05% годовых.

В прошлую среду, 24 марта, Минфин РФ отказался от проведения аукционов "в целях содействия стабилизации рыночной ситуации".

До 31 марта Минфин посредством размещения гособлигаций смог привлечь на аукционах чуть менее 419,5 млрд рублей при квартальном плане в 1 трлн рублей. С учетом последних размещений объем привлечения средств посредством размещения ОФЗ вырос почти до 774,5 млрд рублей (то есть в итоге квартальный план был исполнен на 77,45%).

Участники глобального рынка ждут выступления президента США Джо Байдена в Питтсбурге, в ходе которого он намерен обнародовать план развития инфраструктуры объемом $2 трлн.

План предусматривает инвестиции в развитие дорожной инфраструктуры, широкополосных сетей связи, а также финансирование исследований и разработок (R&D), пишет The Wall Street Journal. Оплачивать расходы на реализацию этих проектов Байден планирует за счет повышения корпоративных налогов.

В среду Байден представит лишь первую из двух частей экономического плана, который он надеется провести через Конгресс в ближайшие месяцы. Вторая часть программы будет сфокусирована на социальном обеспечении детей, здравоохранении и образовании - ее Байден намерен обнародовать в апреле.

В общей сложности две части экономического плана могут стоить правительству США от $3 трлн до $4 трлн в течение 10 лет, говорят источники WSJ, знакомые с позицией администрации президента. Причем совсем недавно американский Конгресс одобрил предложенный Байденом пакет антикризисных мер объемом $1,9 трлн.

Доходность 10-летних US Treasuries в среду опустилась до 1,718% по сравнению с 1,724% накануне. В ходе торгов во вторник она поднималась до 1,77% годовых, максимума с января 2020 года.

Число рабочих мест в частном секторе экономики США в марте увеличилось на 517 тыс., свидетельствуют данные Automatic Data Processing (SPB: ADP) (ADP), опубликованные в среду. Это максимальный рост за последние шесть месяцев.

Экономисты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали создание 550 тыс. новых рабочих мест. Респонденты Dow Jones и The Wall Street Journal ожидали 525 тыс. Согласно пересмотренным данным, в феврале число рабочих мест выросло на 176 тыс., а не на 117 тыс., как сообщалось первоначально.

Цены на нефть эталонных марок не демонстрируют единой динамики после публикации данных о сокращении запасов нефти в США впервые за шесть недель.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК уменьшилась на 0,44% - до $63,86 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени повысилась на 0,3% - до $60,73 за баррель.

Ранее в ходе торгов стоимость июньского контракта Brent и майского фьючерса на WTI временно снижалась.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 876 тыс. баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Товарные запасы бензина снизились на 1,74 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов увеличились на 2,54 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов нефти на 1,5 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 700 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 500 тыс. баррелей.

Технический комитет ОПЕК+ на заседании во вторник в качестве основного варианта рассмотрел продление текущих квот на май и сохранение добровольных ограничений Саудовской Аравии на 1 млн баррелей нефти в сутки, сообщил "Интерфаксу" источник в одной из делегаций.

По данным агентства Bloomberg, ссылающегося на делегатов, эксперты техкомитета понизили прогноз спроса на нефть на 2021 год. Согласно новому прогнозу, спрос увеличится в этом году на 5,6 млн баррелей в сутки, а не на 5,9 млн баррелей в сутки, как ожидалось ранее.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" главный инвестиционный стратег Инбанка Алексей Капитанов, в среду рубль повышается, отыгрывая потери предыдущих торговых сессий. "Обе валютные пары "доллар-рубль" и "евро-рубль" к вечеру теряют порядка 0,4%. Несмотря на разрешение ситуации в Суэцком канале, котировки нефти сорта Brent находятся на стабильно высоких значениях в диапазоне $63,5-64 за баррель, поддерживая национальную валюту. Ожидаем, что если паре "доллар-рубль" удастся закрепиться ниже 75 руб./$1 и паре "евро-рубль" - ниже 88 руб./EUR1, то это откроет дорогу к дальнейшему укреплению рубля", - говорит Капитанов.

"В ближайшее время трейдеры сосредоточатся на обстановке в сырьевом сегменте - все ждут завтрашнего решения ОПЕК+ по квотам добычи. В текущих ценах учтено сохранение нынешних уровней производства в апреле, а значит, такой вердикт может повлечь непродолжительную позитивную реакцию Brent, которая затронет и рубль. Дополнительную волатильность могут привнести сопроводительные заявления экспортеров альянса, в особенности Саудовской Аравии. Иными словами, в ближайшие дни курс российской валюты может показать еще более оживленные колебания с оглядкой на нефтяной фактор", - отмечает аналитик департамента экономических и финансовых исследований группы компаний CMS Institute Николай Переславский.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 1 апреля на 6,5 копейки, до 75,6373 руб./$1, и уменьшил курс евро на 13,69 копейки, до 88,7452 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в среду на 37,34 копейки по отношению ко вторнику и составил 75,4689 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 36,03 копейки и составил 75,5109 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 149,36 млн, из которых $1 млрд 444,896 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 704,464 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" опустился на 27,18 копейки, до 88,6994 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК снизился на 51,36 копейки и составил 88,5335 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR464,072 млн, из которых EUR205,219 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR258,853 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов слабо изменились в среду по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate "овернайт" осталась на прежнем уровне - 4,63% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 4,68% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев поднялись на 1 б.п. каждая - до 4,91%, 5,33% и 5,43% годовых соответственно.


Опубликовано: /Финмаркет/
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