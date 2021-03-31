Цены евробондов РФ в среду умеренно подросли благодаря стабилизации UST

Москва. 31 марта. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в среду умеренно подросли благодаря стабилизации ситуации в секторе базовых активов - US Treasuries. При этом суверенные спреды к доходности американских казначейских обязательств немного сузились.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК выросла на 5 базисных пунктов по отношению к закрытию вторника и составила 115,68% от номинала, что соответствует доходности 1,93% годовых (снижение на 2 базисных пункта к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries практически не изменилась по отношению к 30 марта и составила 101,22% от номинала (доходность снизилась на 0,5 пункта и составила 0,04% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США сузился на 1,5 пункта, составив 189 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году выросли на 58 базисных пунктов по отношению к предыдущему закрытию, составив 126,85% от номинала (доходность снизилась на 3,5 базисного пункта - до 4,04% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 81 базисный пункт - до 122,64% от номинала (доходность снизилась на 5 базисных пунктов и составила 4,02% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подорожали на 11 базисных пунктов, до 112,23% от номинала (доходность снизилась на 2,5 базисного пункта, до 2,22% годовых), с погашением в 2023 году - на 4 базисных пункта, до 109,15% от номинала (доходность снизилась на 3 базисных пункта - до 1,08% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене 78 базисных пунктов, подорожав до 118,92% от номинала (доходность снизилась на 4 пункта и составила 4,07% годовых), десятилетний выпуск с погашением в 2027 году вырос в стоимости на 5 базисных пунктов, до 109,66% от номинала (доходность снизилась на 1 базисный пункт - до 2,56% годовых).

"Сегодня большинство выпусков российских еврооблигаций выросло в цене. В результате доходность десятилетнего выпуска евробондов РФ с погашением в 2029 году снизилась на 2 базисных пункта к закрытию предыдущего дня, до 3,01% годовых, а доходность самых "длинных" бумаг с погашением в 2047 году опустилась на 4 базисных пункта, до 4,07% годовых. При этом наблюдается рост котировок евробондов практически всех развивающихся стран, в частности, облигации Турции и Бразилии, которые ранее заметно падали в цене, сегодня ведут себя лучше рынка. Так, процентные ставки десятилетних турецких бумаг упали 31 марта сразу на 16 базисных пунктов, а бразильских евробондов - на 6 базисных пунктов. Глобальные инвесторы позитивно отыгрывают ожидания по новому плану бюджетных стимулов в США, в то время как доходности американских гособлигаций не демонстрируют активного роста, проторговывая уровень 1,72% годовых", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Дмитрий Монастыршин.