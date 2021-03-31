Рынок акций РФ завершил день, март и квартал ростом индексов, в среду лидировал ВТБ после отчета

Москва. 31 марта. Рынок акций РФ в среду подрос на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок в ожидании представления в США плана инфраструктурных расходов, а также благодаря стабилизации нефти (Brent задержалась в районе $64 за баррель) в ожидании решения ОПЕК+ по квотам на май; лидерами роста выступили акции ВТБ после отчета за январь-февраль, а также расписки Ozon и бумаги металлургов.

По итогам дня индекс МосБиржи составил 3541,72 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1477,11 пункта (+1,2%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 7%.

Доллар просел до 75,53 рубля (-0,32 рубля), доходность 10-летних UST снизилась до 1,712% годовых (-0,8%).

В марте индексы РТС и МосБиржи выросли на 4,6-5,8%, доллар вырос на 0,9 рубля; по итогам I квартала индексы прибавили 6,5% и 7,7% соответственно, доллар подорожал на 1,12 рубля.

Подорожали в среду акции банка ВТБ (+7%, до 4,263 копейки - максимум с начала марта 2020 г.), расписки Ozon (+6,6%), бумаги ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+3,8%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+2,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+2,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+2,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+2,2%), Polymetal (MOEX: POLY) (+2,2%), "Московской Биржи" (+1,6%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+1,6%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,2%), акции "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,6%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,3%).

ВТБ в январе-феврале увеличил чистую прибыль по МСФО в 1,5 раза по сравнению с результатом аналогичного периода прошлого года, до 58,4 млрд рублей, свидетельствует отчетность группы.

Подешевели акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-2,8%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (-2,1%), бумаги "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,2% и -0,6% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,9%), "Сургутнефтегаза" (-0,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,2%).

Чистая прибыль "Татнефти" в IV квартале 2020 года снизилась на 30% - до 24,893 млрд рублей, по сравнению с 35,745 млрд рублей в III квартале, следует из отчетности компании. Между тем, в годовом выражении чистая прибыль за этот период увеличилась в 1,3 раза. Показатель оказался ниже консенсус-прогноза аналитиков, опрошенных "Интерфаксом", - 35 млрд рублей.

За весь 2020 год чистая прибыль "Татнефти" составила 103,5 млрд рублей против 192,3 млрд рублей годом ранее.

Как отмечает аналитик Альфа-банка Джон Волш, накануне доходность 10-летних UST поднималась к 14-месячным максимумам (в район 1,77% годовых) на фоне надежд, что вакцинация и план по расходам Байдена будут способствовать более быстрому в сравнении с ожиданиями восстановлению экономики.

В среду рынок акций подогревался спросом на акции циклических компаний, в то время как на внешних рынках сохраняется турбулентность на фоне традиционной для конца квартала ребалансировки портфелей институциональных инвесторов, а также негативных последствий дефолта по маржин-колл американского хеджевого фонда Archegos Capital Management. Доллар приостановил укрепление, поддержку рынку акций РФ оказала неплохая статистика китайских индикаторов PMI в обрабатывающей промышленности и в сфере услуг, отражающих сильное восстановление мировой экономики.

В среду в Питсбурге состоится выступление президента США Байдена, который раскроет подробности плана по масштабному увеличению госрасходов на цели сокращения неравенства и модернизации инфраструктуры. План предусматривает и пересмотр налогового законодательства, что уже вызывает разногласия у экономистов и юристов и несомненно повлияет на динамику рынков акций, отмечает Волш.

По словам главного исполнительного директора компании "ВТБ Капитал Инвестиции", руководителя департамента брокерского обслуживания и старшего вице-президента ВТБ Владимира Потапова, рынок акций США в среду вырос в преддверии выступления Байдена с предложением по инфраструктурным проектам. Европейские рынки акций оказались под давлением из-за роста инфляции в марте, которая ожидаемо ускорилась с 0,9% до 1,3% г/г. В лидерах роста на российском рынке выступили акции ВТБ после публикации финансовой отчетности - объем торгов акциями достиг максимума с января 2020 года (более 7,247 млрд рублей). ВТБ проведет 20 апреля День инвестора.

По словам ведущего аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, рынок акций после дневной консолидации на нейтральном внешнем фоне смог к вечеру подрасти. Сильнее всех выглядел финансовый сектор благодаря взлету акций ВТБ, а также сектор акций металлургов. Результат ВТБ за первые два месяца года можно считать выдающимся, поскольку рост показан в сравнении с двумя месяцами прошлого года до начала пандемии.

Рубль укрепился на фоне высокого спроса на ОФЗ, а также благодаря новостям политического издания США The Hill, в котором 27 американских организаций демократической направленности призвали президента США Джо Байдена отказаться от безрассудной риторики в адрес российского президента, а вместо этого сосредоточиться на организации двухстороннего диалога. В первую очередь, авторы заявления призывают к диалогу в области контроля за вооружениями. В заявлении также подчеркивается, что подписавшиеся организации не имеют никакого интереса в агрессивной (или воинственной) политике в адрес России. Пока сложно говорить, как подобные заявления повлияют на действия администрации Джо Байдена, но в Вашингтоне очень внимательно прислушиваются к мнению базовых политических объединений, отмечает аналитик.

На нефтяном рынке главной идеей является то, что участники соглашения ОПЕК+ продлят текущие ограничения производства до конца мая, а Саудовская Аравия сохранит свой добровольный вклад в виде сокращения производства еще на 1 млн б/с.

Главным событием дня будут детали инфраструктурного плана Джо Байдена. Первая фаза предполагает расходы именно на инфраструктуру в объеме $2 трлн. Кроме того, в ближайшие два дня может сохраняться повышенная волатильность на фоне балансировки портфелей фондов по итогам квартала. Российский рынок также ждет деталей проекта реновации Америки, чтобы оценить свои выгоды от него, считает Кочетков.

Как отмечает портфельный управляющий "РСХБ Управление Активами" Михаил Армяков, картель ОПЕК ожидает, что в текущем году производство нефти вырастет на 5,1 млн б/с, но спрос на нефть, в связи с восстановлением мировой экономики после пандемии, увеличится еще больше - на 5,9 млн б/с. Такое превышение спроса над предложением будет поддерживать цену нефти Brent на уровне $60-70 за баррель. В тоже время, окончание отопительного сезона в Северном полушарии снизит спрос на энергоресурсы в краткосрочной перспективе. Поэтому, следует ожидать, что ОПЕК не будет 1 апреля менять квоты на добычу нефти, давая котировкам нефти возможность скорректироваться, следуя текущим рыночным тенденциям.

Влияние инцидента в Суэцком канале не окажет серьезного влияния на рынки нефти, а локальный рост цен в первые дни перекрытия канала следует признать эмоциональной реакцией. Данный вывод хорошо подтверждает состояние рынка фрахта танкеров. Ставки фрахта, несколько выросшие после остановки навигации в канале, уже нормализовались в результате возобновления прохода судов через канал, отмечает Армяков.

В США во вторник индексы акций снизились на 0,1-0,3% под давлением техсектора на фоне роста доходности US Treasuries (доходность 10-летних UST поднималась до 1,77% годовых, максимума с января 2020 года, ставка 5-летних UST достигала максимальных за 13 месяцев 0,95%).

Американский рынок госбумаг падает с января текущего года на фоне оптимизма инвесторов в отношении перспектив экономики США благодаря появлению вакцин от коронавируса, пишет Financial Times. Бюджетные стимулы вместе с мягкой денежно-кредитной политикой Федеральной резервной системы (ФРС) также способствуют росту ожиданий усиления инфляции, что толкает вверх доходности US Treasuries.

В среду в Азии также преобладала негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 просел на 0,9%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, гонконгский Hang Seng потерял 0,7%), "минусует" Европа (индекс DAX топчется на месте, CAC 40, FTSE просели на 0,3-0,9%), но наметилась коррекция в США (индекс S&P 500 растет на 0,7%).

Позитивным фактором стали оптимистичные статданные из КНР, однако на рынках все еще сохраняются опасения, связанные с пандемией коронавируса.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в марте вырос до максимума с декабря 2020 года благодаря возобновлению полноценной работы предприятий после длительных праздников по случаю Нового года по Лунному календарю. Значение индекса увеличилось до 51,9 пункта с 50,6 пункта в феврале, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ). Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем ожидали повышения показателя до 51,2 пункта.

Оценка роста ВВП Великобритании в IV квартале пересмотрена до 1,3% с 1% относительно предыдущего квартала, тогда как изменений не ожидалось. Потребительские цены в еврозоне в марте выросли на 1,3%, как и ожидалось, после роста на 0,9% в феврале.

На этой неделе инвесторы ожидают обнародования нового плана поддержки экономики США. Президент страны Джо Байден планирует в среду представить первую часть плана, включающую инфраструктурные расходы. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сказала в эфире Fox News, что вторая часть плана, касающаяся финансирования здравоохранения и поддержки по уходу за детьми, будет представлена в апреле.

Нефть в среду умеренно просела после утреннего роста на статистике из Китая; цена Brent к 18:50 МСК находилась на $0,3 ниже уровня суточной давности. Стоимость майских фьючерсов на Brent составила $63,89 за баррель (-0,4% и -1,3% во вторник), майская цена WTI - $60,89 за баррель (+0,6% и -1,6% накануне).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 0,876 млн баррелей (ожидания варьировались от роста на 0,6 млн до снижения на 1,5 млн баррелей), запасы бензина снизились на 1,735 млн баррелей (ожидался рост на 0,4-0,7 млн), резервы дистиллятов выросли на 2,542 млн баррелей (ожидался рост на 0,3-0,5 млн).

В центре внимания рынка в среду - встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+, который оценит ситуацию на рынке перед обсуждением министрами государств квот на добычу нефти в мае. Встреча министров пройдет в четверг.

Технический комитет ОПЕК+ на заседании во вторник в качестве основного варианта рассмотрел продление текущих квот на май и сохранение добровольных ограничений Саудовской Аравии на 1 млн баррелей нефти в сутки, сообщил "Интерфаксу" источник в одной из делегаций.

По данным агентства Bloomberg, ссылающегося на делегатов, эксперты техкомитета понизили прогноз спроса на нефть на 2021 год. Согласно новому прогнозу, спрос увеличится в этом году на 5,6 млн баррелей в сутки (б/с), а не на 5,9 млн б/с, как ожидалось ранее.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" выросли акции ПАО "Таттелеком" (MOEX: TTLK) (+11,2%), ПАО "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA) (+7,95), ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+5,6%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (+4,3%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+3,8%), "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (+3,7%), "префы" ТКЗ "Красный Котельщик" (+3,4%).

ПАО "Таганрогский котлостроительный завод "Красный котельщик" (MOEX: KRKO) (ТКЗ, Ростовская область, входит в "НордЭнергоГрупп") в 2020 году получило чистую прибыль по РСБУ в размере 1,4 млрд рублей против 1,2 млрд рублей чистого убытка годом ранее, говорится в отчетности ТКЗ.

Подешевели "префы" "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-3,2%), акции ПАО "Кузбасская топливная компания" (MOEX: KBTK) (-3,1%), ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) (-2,7%), ПАО "Куйбышевазот" (MOEX: KAZT) (-2,6%), ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (-1,9%).

Ритейлер "О'Кей" (MOEX: OKEY) (-1,2% ГДР) получил 1,4 млрд руб. чистого убытка в 2020 году против прибыли в 747 млн руб. в 2019 году, но вывел дискаунтеры "Да!" в "плюс" по EBITDA - показатель составил 784 млн руб. по сравнению с отрицательной EBITDA в размере 215 млн руб. годом ранее. При этом ритейлер "О'Кей" планирует открыть 30-40 новых дискаунтеров "Да!" в 2021 году, о чем заявил гендиректор ритейлера Армин Бургер.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 98,89 млрд рублей (из них 14,58 млрд рублей пришлось на акции "Норникеля", 12,78 млрд рублей - на обыкновенные бумаги Сбербанка и 8,25 млрд рублей - на акции "Газпрома").