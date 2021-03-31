Рубль днем умеренно подрастает к доллару и евро благодаря аукционам ОФЗ и отсутствию новостей о санкциях

Москва. 31 марта. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" в среду днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря успешным аукционам Минфина по первичному размещению ОФЗ и отсутствию санкционных новостей.

Курс доллара США составил 75,32 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 53,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 88,34 руб./EUR1, подешевев на 8 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 55,08 копейки - до 81,18 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 1 апреля на 6,5 копейки, до 75,6373 руб./$1, и уменьшил курс евро на 13,69 копейки, до 88,7452 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно подрастает к доллару и евро благодаря успешным аукционам Минфина по первичной продаже ОФЗ, а также в условиях отсутствия санкционных новостей. Кроме того, поддержку рублю оказывает ребалансировка позиций в последний день месяца и квартала, отличившихся повышенной волатильностью из-за опасений введения новых антироссийских санкций, которые могли бы стать более жесткими, чем предыдущие.

В ходе первого аукциона Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД серии 26233 с погашением 18 июля 2035 года на общую сумму 154 млрд 91 млн рублей при спросе 216 млрд 641 млн рублей. Объем размещения на одном аукционе стал рекордным с 11 ноября прошлого года, когда в ходе аукциона ведомство продало ОФЗ-ПК серии 29020 на общую сумму 294,545 млрд рублей при спросе 390,559 млрд рублей.

Средневзвешенная цена составила 90,8989% от номинала, что соответствует доходности 7,25% годовых, говорится в сообщении Минфина России.

Кроме того, Минфин запланировал на среду аукцион ОФЗ-ПД серии 26236 в объеме остатков, доступных для размещения. На момент написания комментария результаты аукциона не были известны.

В прошлую среду, 24 марта, Минфин РФ отказался от проведения аукционов "в целях содействия стабилизации рыночной ситуации".

Участники глобального рынка ждут выступления президента США Джо Байдена в Питтсбурге, в ходе которого он намерен обнародовать план развития инфраструктуры объемом $2 трлн.

План предусматривает инвестиции в развитие дорожной инфраструктуры, широкополосных сетей связи, а также финансирование исследований и разработок (R&D), пишет The Wall Street Journal. Оплачивать расходы на реализацию этих проектов Байден планирует за счет повышения корпоративных налогов.

В среду Байден представит лишь первую из двух частей экономического плана, который он надеется провести через Конгресс в ближайшие месяцы. Вторая часть программы будет сфокусирована на социальном обеспечении детей, здравоохранении и образовании - ее Байден намерен обнародовать в апреле.

В общей сложности две части экономического плана могут стоить правительству США от $3 трлн до $4 трлн в течение 10 лет, говорят источники WSJ, знакомые с позицией администрации президента. Причем совсем недавно американский Конгресс одобрил предложенный Байденом пакет антикризисных мер объемом $1,9 трлн.

Цены на нефть эталонных марок слабо меняются в ходе торгов в среду днем. Инвесторы ожидают данных Минэнерго США о запасах энергоносителей в стране, а также итогов заседания ОПЕК+. Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ на заседании в среду рассмотрит ситуацию на рынке перед обсуждением всеми министрами квот по добыче нефти в мае.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК уменьшилась на 0,36% - до $63,91 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени повысилась на 0,1% - до $60,61 за баррель.

Ранее в ходе торгов дорожали оба контракта на фоне сильных статданных из Китая, поддержавших оптимизм инвесторов в отношении перспектив спроса на нефть.

Аналитики, опрошенные IHS Markit (SPB: INFO), ожидают, что данные Минэнерго США покажут рост запасов нефти на 600 тыс. баррелей, бензина - на 400 тыс. баррелей, дистиллятов - на 300 тыс. баррелей. Еженедельный доклад министерства энергетики США будет опубликован в 17:30 МСК в среду.

Тем временем технический комитет ОПЕК+ на заседании во вторник в качестве основного варианта рассмотрел продление текущих квот на май и сохранение добровольных ограничений Саудовской Аравии на 1 млн баррелей нефти в сутки, сообщил "Интерфаксу" источник в одной из делегаций.

По данным агентства Bloomberg, ссылающегося на делегатов, эксперты техкомитета понизили прогноз спроса на нефть на 2021 год. Согласно новому прогнозу, спрос увеличится в этом году на 5,6 млн баррелей в сутки, а не на 5,9 млн баррелей в сутки, как ожидалось ранее.

"В среду доллар несколько слабеет против широкого круга валют после укрепления последних дней. Однако внешний фон для рубля складывается не лучшим образом - санкционная неопределенность и ситуация на долговом рынке США оказывают давление на российские активы. В то же время некоторая поддержка может прийти со стороны нефтяного рынка, если оправдаются ожидания сохранения текущих уровней добычи ОПЕК+. В любом случае ключевым моментом для возврата курса на прежние уровни будет снятие санкционной неопределенности. Так как мы не рассчитываем на введение жестких ограничений, мы продолжаем поддерживать наши ожидания снижения курса к 75 руб./$1 в среднесрочной перспективе", - подчеркивают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"В ближайшее время трейдеры сосредоточатся на обстановке в сырьевом сегменте - все ждут завтрашнего решения ОПЕК+ по квотам добычи. В текущих ценах учтено сохранение нынешних уровней производства в апреле, а значит, такой вердикт может повлечь непродолжительную позитивную реакцию Brent, которая затронет и рубль. Дополнительную волатильность могут привнести сопроводительные заявления экспортеров альянса, в особенности Саудовской Аравии. Иными словами, в ближайшие дни курс российской валюты может показать еще более оживленные колебания с оглядкой на нефтяной фактор", - отмечает аналитик департамента экономических и финансовых исследований группы компаний CMS Institute Николай Переславский.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов слабо изменились в среду по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate "овернайт" осталась на прежнем уровне - 4,63% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 4,68% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев поднялись на 1 б.п. каждая - до 4,91%, 5,33% и 5,43% годовых соответственно.