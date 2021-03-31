S&P 500 обладает потенциалом роста к 4100п на среднесрочном горизонте - BCS Express

Индекс S&P 500 обладает потенциалом роста к уровню 4100 пунктов на среднесрочном горизонте, считает эксперт BCS Express Оксана Холоденко.

Индекс S&P 500 с начала года прибавил около 5% и находится в районе исторических максимумов, при этом рост проходит волнообразно в связи с усилением волатильности, констатирует аналитик инвесткомпании.

"Позитивные факторы по индексу носят глобальный характер, но риски могут оказаться резкими негативными триггерами. Во II квартале текущего года волатильность может сохраниться. Локально возможно снижение в район 3850 пунктов, и при прохождении этого уровня возрастет вероятность спуска в район 3700 пунктов. В целом на среднесрочном горизонте есть потенциал движения в район 4100 пунктов", - пишет Холоденко в своем комментарии.

Аналитик отмечает позитивные ожидания в динамике индекса S&P 500 на ближайшие три месяца:

- Массовая вакцинация населения (предполагалась во II-III квартале);

- Весеннее восстановление экономики - сезонный эффект;

- Фискальное стимулирование - был принят закон о пакете антикризисной помощи, начата подготовка программы инфраструктурных расходов;

- Монетарное стимулирование - возможно ослабление экстренных мер, однако позиция, что ФРС будет держать ситуацию под контролем, останется в силе;

- Корпоративная отчетность. Сезон отчетности стартует примерно 10 апреля.

Указывает Холоденко и возможные риски для индекса:

- Всплеск инфляции, который может носить временный характер. Растут инфляционные ожидания на долгосрочный период;

- "Налоговая реформа наоборот" - появились сообщения о планируемом повышении налогов;

- США и Китай - Белый дом не спешит смягчать условия торгового соглашения;

- Мультипликатор P/E индекса S&P 500 находится на максимуме исходя из периода в 10 лет (33), однако форвардный P/E (с учетом ожиданий по доходам) принял более умеренное значение (22).

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