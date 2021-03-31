Негатив в ценах ОФЗ избыточен - Газпромбанк

Цены ОФЗ в настоящее время включают в себя излишне пессимистичные прогнозы по динамике инфляции и ключевой ставки ЦБ РФ, говорится в обзоре Газпромбанка.

"Рынок ОФЗ начал год на негативной ноте, откатившись к уровням доходности, наблюдавшимся во 2П19. На наш взгляд, в цены заложены излишне пессимистичные прогнозы по динамике инфляции и ключевой ставки, подразумевающие рост последней до 5,75-6,0% на горизонте года", - отмечают аналитики Андрей Кулаков, Владимир Пантюшин и Александр Камышанский.

Оценка экспертов предполагает, что ключевая ставка достигнет 5,0% в 1П21 и стабилизируется на уровне 5,5% в 2022 году. Это соответствует справедливому уровню доходности 3-летних ОФЗ в 5,80-5,90% и делает их привлекательными для покупки, считают в Газпромбанке.

Даже если ожидания рынка оправдаются и ставка будет повышена раньше и значительней, это уже учтено в ценах и, следовательно, защищает инвесторов от потерь, указывают аналитики банка.

"На длинном отрезке кривой ОФЗ, как мы ожидаем, давление сохранится. Мы считаем снижение спреда 10-3 до 100-110 б.п. временным. К факторам давления на длинные ставки можно отнести сохранение потенциала дальнейшего роста доходности UST; высокий объем заимствований Минфина; геополитические риски, - отмечают эксперты. - Как следствие, мы также считаем привлекательным делать ставку на расширение угла наклона кривой ОФЗ, с целью по спреду 10-3 в 140-150 б.п. Снижение геополитической премии и/или возврат Минфина к практике выпуска ОФЗ-ПК может ослабить давление и скорректировать справедливую оценку спреда вниз".