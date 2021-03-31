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31 марта 2021 года 16:36
Возможен рост индексов Мосбиржи и РТС в среднесрочной перспективе - "Велес Капитал"
Возможен рост индексов Мосбиржи и РТС в среднесрочной перспективе, говорится в комментарии инвестиционной компании "Велес Капитал". Российский фондовый рынок, несмотря на просадку во второй половине месяца, завершает март на оптимистичной ноте, констатирует аналитик Елена Кожухова. Рублевый индекс Мосбиржи прибавил около 5%, обновив исторический пик в 3602 пункта. Долларовый РТС поднялся чуть менее чем на 4% и обновил максимум с февраля прошлого года на отметке 1555 пунктов. Закрыться еще выше рынку помешали ожидания введения новых санкций со стороны США, которые к концу марта так и не реализовались, хотя на биржах говорили о самых пессимистичных сценариях, вплоть до введения ограничений на покупку российского госдолга, отмечает эксперт инвесткомпании. На зарубежных фондовых площадках при этом также сохранялся оптимизм, хотя доходность гособлигаций США продолжала рост, а ФРС не выразила намерения перейти к контролю кривой доходности. "С технической точки зрения, индексы Мосбиржи и РТС находятся в неплохой позиции для развития среднесрочного повышения при положении выше поддержек 3350 и 1420 пунктов соответственно (средние полосы Боллинджера недельных графиков), к которым, однако, могут направиться в краткосрочном периоде. Рынок среднесрочно не перекуплен и отступил от мартовских пиков, что при прочих равных создает неплохие условия для роста", - указывает Кожухова. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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