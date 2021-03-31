Торги иностранными акциями на Мосбирже и Санкт-Петербургской бирже не будут проводиться в пятницу - BCS Express

Торги акциями на Нью-йоркской фондовой бирже (NYSE) и бирже Nasdaq, а также иностранными акциями на Московской и Санкт-Петербургской биржах не будут проводиться в пятницу, 2 апреля, в связи с выходным днем в США (Страстная пятница), сообщается в комментарии BCS Express.

Также в связи со Страстной пятницей будут закрыты биржи Германии, Великобритании, Австралии, Гонконга, Франции и др.

Торги на CME фьючерсами на индексы будут проходить 2 апреля до 16:15 МСК, фьючерсы на нефть торговаться не будут. В Европе на ICE также не будет торгов фьючерсами на нефть.

5 апреля, в понедельник, американские биржи вернутся к работе, возобновятся торги фьючерсами на нефть на ICE. Останутся закрытыми биржи Германии, Великобритании, Франции, Гонконга, закроются биржи континентального Китая.

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