Вероятно дальнейшее снижение спроса на золото и серебро в 2021г - Julius Baer

Вероятно дальнейшее снижение спроса на золото и серебро в течение текущего года, считает глава отдела исследований Next Generation группы Julius Baer Карстен Менке.

"Распродажи золота и серебра во вторник говорят о том, что рынки не обеспокоены резким ростом заболеваемости коронавирусом в Европе. Напротив, они все еще ориентируются на ожидаемый прогресс в области вакцинации и связанное с этим восстановление экономической активности. На этом фоне мы ожидаем дальнейшего снижения спроса на защитные активы в течение текущего года и не рассматриваем эту распродажу как благоприятную возможность для покупки. Мы сохраняем наш прогноз в отношении золота нейтральным, однако понижаем ценовые ориентиры", - отмечает эксперт.

Менке указывает, что Julius Baer сохраняет прогноз по золоту нейтральным, но снижает ценовые ориентиры до $1700 и $1650 за тройскую унцию в 3-х и 12-ти месячной перспективе соответственно. "В то же время мы оставляем наш прогноз в отношении серебра осторожным, так как считаем, что серебро все еще торгуется на несколько завышенных уровнях, и сохраняем наши 3-х и 12-месячные ценовые прогнозные на уровне $23 и $19 за унцию соответственно", - пишет аналитик.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.