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31 марта 2021 года 14:30

"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Lockheed Martin с целью $424

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Lockheed Martin с целью $424 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 14%, стоп-приказ: $350, говорится в комментарии инвесткомпании.

"С точки зрения теханализа бумага вышла из падения, пробивая уровень сопротивления, открывать позиции стоит от текущих уровней с целью $424. При возврате ниже уровня поддержки (падающей линии) стоит выходить из позиций, стоп-приказ на уровне $350. При покупке на объем 18%, риск на портфель составит 1,00 %. Соотношение прибыль/риск составляет 2,7". - указывают эксперты "Финама".

Lockheed Martin Corp. - компания оборонного сектора, специализирующаяся в области авиастроения, авиакосмической техники, судостроения. Крупнейший в мире поставщик военной техники. Компания торгуется с форвардными P/E 13,5 и EV/EBITDA 10, что ниже среднего по отрасли 22 (P/E) и 13 (EV/EBITDA) соответственно. Текущее расхождение может в ближайшее время уйти с рынка, полагают эксперты инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
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