Индекс Мосбиржи завершит торги в среду в диапазоне 3470-3555 пунктов - "Фридом Финанс"

Индекс Мосбиржи завершит торги в среду в диапазоне 3470-3555 пунктов, полагает аналитик "Фридом Финанс" Александр Осин.

"Индекс Мосбиржи немного теряет на фоне консолидации американского фондового рынка, хотя нефть торгуется в плюсе. В эту среду, 31 марта, стартует заседание мониторингового комитета ОПЕК. Российский Минфин представит план размещения ОФЗ на второй квартал, что станет одним из важных факторов для динамики отечественного рынка на ближайшие недели. Риски по-прежнему связаны с ситуацией вокруг продажи инвестбанками активов фонда Archegos Capital Management на сумму в $30 млрд. В этой связи инвесторы опасаются возникновения эффекта домино для акций компаний "роста" с высокой капитализацией", - отмечается в комментарии эксперта.

Однако, на взгляд Осина, мягкая политика ведущих ЦБ и поддержка спроса на товарном рынке, обеспеченная скоординированными действиями производителей, выгодно отличает текущую ситуацию от прошлогодней. Ни инфляционное давление, ни риски ужесточения политики регуляторов не оказывают влияния на сегмент высокодоходных инвестиций.

"Несколько лучше рынка в начале сессии торговались акции "Татнефти", которая представила отчет за 2020 год по МСФО, - указывает аналитик "Фридом Финанс". - Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров группы, составила 103,49 млрд рублей, свободный денежный поток оказался равен 95,6 млрд руб. Согласно действующей дивидендной политике, на выплату дивидендов компания может направить весь свободный денежный поток, поскольку его размер выше 50% прибыли. За первое полугодие "Татнефть" выплатила акционерам 100% прибыли по РСБУ, дивиденд за третий квартал 2020 года компания не перечисляла. Рекомендация по поводу дивидендов за четвертый квартал будет дана в апреле, однако их размер не окажет серьезного влияния на динамику котировок Татнефти. Главным драйвером для них остаются новости о восстановлении ливийского бизнеса компании. Объем добычи Татнефти в Ливии и Сирии может превысить 50 млн тонн. Реализация проектов в этих странах обусловит увеличение общей добычи компании на 67% в ближайшие годы".

Улучшение внешнего фона, по мнению Осина, будет способствовать возвращению отечественного рынка в зеленый сектор в течение сегодняшних торгов. Цель по закрытию для индекса Мосбиржи: 3470-3555 пунктов.

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