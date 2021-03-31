Дивиденды "Татнефти" за II полугодие 2020г могут обеспечить доходность 5,2% - "Атон"

Дивиденды "Татнефти" за II полугодие 2020 года могут обеспечить доходность 5,2%, говорится в комментарии инвестиционной компании "Атон".

"Хотя результаты "Татнефти" за 4К20 оказались значительно ниже консенсус-оценок по статьям EBITDA и чистой прибыли, мы считаем результаты в целом нейтральными, учитывая сильный рост FCF, который компания использует как основу для расчета дивидендов. При коэффициенте выплат 100% FCF дивиденды за 2П20, по нашим оценкам, могут обеспечить доходность 5,2% (а минимальный коэффициент выплат, предусмотренный дивидендной политикой - 50% по МСФО - обеспечил бы доходность 2,1%). Мы ожидаем, что комментарии по дивидендам и прогноз на 2021 будут в центре внимания на телеконференции 1 апреля, которая пройдет в 16:00 мск", - отмечают аналитики "Атона".

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