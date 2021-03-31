.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Программа обратного выкупа акций МТС создаст дополнительный спрос на бумаги компании - BCS Express
.
31 марта 2021 года 11:40
Программа обратного выкупа акций МТС создаст дополнительный спрос на бумаги компании - BCS Express
Программа обратного выкупа акций "МТС" создаст дополнительный спрос на бумаги компании, говорится в комментарии BCS Express. "МТС" проведет программу buyback на 15 млрд руб., покупки будет осуществлять 100%-ное "дочернее" ООО "Бастион", говорится в сообщении компании. План приобретения вступает в силу 30 марта 2021г и действует в течение 2021 календарного года. Сообщается, что часть средств будет направлена на выкуп акций с открытого рынка, остальные средства будут пропорционально направлены на выкуп акций у АФК "Система", которая владеет контрольным пакетом акций оператора (через 100% дочернюю структуру АФК Sistema Finance). В результате реализации программы эффективная доля группы АФК "Система" в капитале МТС не уменьшится и останется контрольной. Совет директоров 18 марта уже утвердил новую программу выкупа акций на сумму до 15 млрд руб. Этот объем программы эквивалентен buyback, проведенному в 2020г, отмечают эксперты BCS Express. По их мнению, для акций "МТС" программа запуска обратного выкупа позитивна. Buyback создает в бумагах дополнительный спрос, что стимулирует их рост. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: РОССИЯ-МТС-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
.
31 марта 2021 года 19:35
Рубль вечером продолжает умеренно подрастать к доллару и евро благодаря отсутствию новостей о санкциях
Москва. 31 марта. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" в среду вечером, рубль подрастает к бивалютной корзине благодаря успешным аукционам Минфина по первичному размещению ОФЗ и отсутствию санкционных новостей. читать дальше
.31 марта 2021 года 19:22
Москва. 31 марта. Рынок акций РФ в среду подрос на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок в ожидании представления в США плана инфраструктурных расходов, а также благодаря стабилизации нефти (Brent задержалась в районе $64 за баррель) в ожидании решения ОПЕК+ по квотам на май; лидерами роста выступили акции ВТБ после отчета за январь-февраль, а также расписки Ozon и бумаги металлургов. читать дальше
.31 марта 2021 года 19:21
Рынок акций РФ может стать бенефициаром глобальной инфляции, говорится в комментарии Sber CIB. "Эпоха низкой инфляции в мире, длившаяся больше 30 лет, скорее всего, подходит к концу. Но российский рынок акций может выиграть от этого тренда. Рост ставок в мире, который следует за ускорением... читать дальше
.31 марта 2021 года 19:00
Москва. 31 марта. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в среду умеренно подросли благодаря стабилизации ситуации в секторе базовых активов - US Treasuries. При этом суверенные спреды к доходности американских казначейских обязательств немного сузились. читать дальше
.31 марта 2021 года 18:51
Среднесрочный потенциал роста акций ВТБ сохраняется, отмечается в комментарии "Фридом Финанс". "Среди акций в среду явно выделяются ВТБ. В моменте бумаги прибавляли 7,6%. К вечеру прирост стал более умеренным, однако все равно остался внушительным: около 6,5%. Котировки разогреты выходом... читать дальше
.31 марта 2021 года 18:28
BCS Express открыл торговую идею "покупать GDR X5 Retail Group от уровня 2440 руб. с целью 2850 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования до 9 месяцев, потенциальная доходность сделки - до 16,8%, говорится в комментарии инвестиционной компании. "За это время ожидается поступление дивидендов по... читать дальше
.31 марта 2021 года 17:54
Индекс S&P 500 обладает потенциалом роста к уровню 4100 пунктов на среднесрочном горизонте, считает эксперт BCS Express Оксана Холоденко. Индекс S&P 500 с начала года прибавил около 5% и находится в районе исторических максимумов, при этом рост проходит волнообразно в связи с усилением... читать дальше
.31 марта 2021 года 17:25
Инвесторам стоит обратить внимание на акции компаний деревообрабатывающей промышленности - BCS Express
Инвесторам стоит обратить внимание на акции компаний лесопромышленности и пиломатериалов, считают эксперты BCS Express. Как говорится в аналитическом материале инвесткомпании, интерес могут представлять UFP Industries, Boise Cascade, Louisiana-Pacific, JELD-WEN Holding, Weyerhaeuser Co. и Rayonier... читать дальше
.31 марта 2021 года 16:56
Цены ОФЗ в настоящее время включают в себя излишне пессимистичные прогнозы по динамике инфляции и ключевой ставки ЦБ РФ, говорится в обзоре Газпромбанка. "Рынок ОФЗ начал год на негативной ноте, откатившись к уровням доходности, наблюдавшимся во 2П19. На наш взгляд, в цены заложены излишне... читать дальше
.31 марта 2021 года 16:36
Возможен рост индексов Мосбиржи и РТС в среднесрочной перспективе, говорится в комментарии инвестиционной компании "Велес Капитал". Российский фондовый рынок, несмотря на просадку во второй половине месяца, завершает март на оптимистичной ноте, констатирует аналитик Елена Кожухова. Рублевый индекс... читать дальше
.31 марта 2021 года 16:10
Торги иностранными акциями на Мосбирже и Санкт-Петербургской бирже не будут проводиться в пятницу - BCS Express
рги акциями на Нью-йоркской фондовой бирже (NYSE) и бирже Nasdaq, а также иностранными акциями на Московской и Санкт-Петербургской биржах не будут проводиться в пятницу, 2 апреля, в связи с выходным днем в США (Страстная пятница), сообщается в комментарии BCS Express. Также в связи со Страстной... читать дальше
.31 марта 2021 года 15:45
Рубль днем умеренно подрастает к доллару и евро благодаря аукционам ОФЗ и отсутствию новостей о санкциях
Москва. 31 марта. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" в среду днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря успешным аукционам Минфина по первичному размещению ОФЗ и отсутствию санкционных новостей. читать дальше
.31 марта 2021 года 15:42
Вероятно дальнейшее снижение спроса на золото и серебро в течение текущего года, считает глава отдела исследований Next Generation группы Julius Baer Карстен Менке. "Распродажи золота и серебра во вторник говорят о том, что рынки не обеспокоены резким ростом заболеваемости коронавирусом в Европе.... читать дальше
.31 марта 2021 года 15:20
Возможен подъем котировок акций банка ВТБ до уровня 0,0454 руб., полагает эксперт BCS Express Андрей Мамонтов. "С конца января котировки акций ВТБ торговались в боковом диапазоне 0,0368-0,0387 руб. Им не удавалось закрепиться выше важного уровня сопротивления на недельном графике в 0,0382 руб.... читать дальше
.31 марта 2021 года 14:55
Индекс S&P 500 проведет торги в среду, вероятно, в диапазоне 3945-3985 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс". "Технически S&P 500 по-прежнему находится в восходящем тренде. Краткосрочный импульс после отскока от 50-дневной скользящей средней не получил продолжения на этой неделе. Сила... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.