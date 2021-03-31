Рынок акций РФ утром консолидируется, подрос индекс РТС на фоне укрепления рубля

Москва. 31 марта. Рынок акций РФ утром в среду консолидируется при смешанной динамике цен blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних площадок, фактором поддержки выступает стабилизация нефти в ожидании решения ОПЕК+ по квотам на май; индекс РТС подрос на фоне укрепления рубля.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3520,54 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1465,47 пункта (+0,4%); цены "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) демонстрируют смешанную динамику в пределах 1,9%.

Доллар стоит 75,67 рубля (-0,18 рубля), доходность 10-летних UST составляет 1,723% годовых (-0,2%).

Госдеп США в опубликованном во вторник ежегодном докладе о состоянии прав человека в мире подверг критике ситуацию в России. В разделе доклада, посвященном РФ, говорится о наличии "существенных проблем с обеспечением прав человека". Среди упомянутых Госдепом нарушений - "незаконные задержания", "опасные для жизни условия содержания в тюрьмах", "серьезные ограничения на участие в политических процессах", "внесудебные убийства и попытки внесудебных убийств", в том числе представителей ЛГБТ-сообщества, в Чечне.

Подешевели акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1%), "Московской Биржи" (-0,8%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (-0,8%), бумаги "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,4%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,3% и -0,1% "префы"), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,1%).

Чистая прибыль "Татнефти" в IV квартале 2020 года снизилась на 30% - до 24,893 млрд рублей по сравнению с 35,745 млрд рублей в III квартале, следует из отчетности компании. Между тем, в годовом выражении чистая прибыль за этот период увеличилась в 1,3 раза. Показатель оказался ниже консенсус-прогноза аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" - 35 млрд рублей.

Чистая прибыль "Татнефти" за весь 2020 год составила 103,5 млрд руб. против 192,3 млрд руб. годом ранее.

Подорожали акции "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,9%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,9%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,9%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (+1,4%), бумаги "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,8% и +0,4% "префы"), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,6%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,1%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,1%).

ВТБ в январе-феврале увеличил чистую прибыль по МСФО в 1,5 раза по сравнению с результатом аналогичного периода прошлого года, до 58,4 млрд рублей, свидетельствует отчетность группы.

По словам главного аналитика "Алор брокер" Алексея Антонова, последний день первого квартала рынки могут завершить без существенных изменений. Были ожидания, что крупные институциональные инвесторы попробуют разогреть ситуацию и задрать котировки под конец квартала, чтобы показать более высокую прибыль своим клиентам и тем самым увеличить свое вознаграждение. Но, судя по всему, они решили довольствовать тем, что имеют.

В среду немного подрастает нефть и промышленные металлы, но проседает золото (котировки ушли в район сильной поддержки $1680 за тройскую унцию и пытаются ее пробить). В целом среднесрочный тренд по золоту остается нисходящим, и признаков его разворота пока не видно, что оказывает давление на акции золотодобытчиков.

Индекс МосБиржи пока остается выше отметки 3500 пунктов, что оставляет надежду на поход в район исторических максимумов, для чего нужен позитивный внешний фон. По-прежнему лучше рынка смотрятся акции сталеваров, которые стоит докупать на возможных просадках, считает Антонов.

По оценке ведущего аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, нефть подросла на ожиданиях сохранения текущих ограничений производства ОПЕК+ до конца мая. Как минимум, с этой идеей согласны РФ и Саудовская Аравия. По данным Reuters, в Саудовской Аравии готовы продлить текущие ограничения даже до конца июня, поскольку считают существующие прогнозы восстановления спроса слишком оптимистичными. Эр-Рияд даже готов сохранить свое добровольное дополнительное сокращение производства на 1 млн б/с. Даже в США, где массовая вакцинация проходит без сбоев, спроса пока недостаточно для устойчивого сокращения запасов. Согласно данным API, на неделе до 26 марта коммерческие запасы нефти в США выросли на 3,9 млн баррелей, запасы бензина сократились на 6,0 млн баррелей, а дистиллятов - выросли на 2,6 млн баррелей. Согласно опросу S&P Global Platts, на рынке ждут роста запасов на 0,6 млн баррелей нефти, а также увеличения по запасам бензина на 0,4 млн и дистиллятов на 0,3 млн баррелей.

Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов также отмечает, что консенсус-прогноз предполагает продление альянсом ОПЕК+ действующих квот на май, а также сохранение в силе добровольных сокращений на 1 млн б/с от Саудовской Аравии (такие прогнозы дают инвестбанки Goldman Sachs и JPMorgan).

По сообщениям СМИ, Саудовская Аравия настроена продлить квоты сразу на май и июнь. Однако такое решение выглядит преждевременным, поскольку летом начнется высокий сезон по спросу на топливо, и негативное влияние новой волны COVID-19 может быть скомпенсировано.

Ключевым фактором, на который будет ориентироваться ОПЕК+, является ситуация с ограничениями из-за эпидемии COVID-19. В марте многие европейские страны продлили режим карантина из-за очередного всплеска COVID-19. Данные отслеживания компании TomTom, опубликованные Reuters, показывают ощутимое сокращение автомобильного трафика в Берлине, Париже и Риме, в то время как движение в Лондоне восстановилось за счет смягчения ограничений. Спрос со стороны автомобильных перевозок составляет около 60% в совокупном потреблении жидкого топлива, поэтому данные по трафику в крупных мегаполисах могут быть косвенным индикатором спроса на нефть и нефтепродукты.

До появления официальных комментариев от ОПЕК+ или ее крупнейших участников по поводу планируемого уровня сокращений активность торгов на нефтяном рынке может оставаться пониженной. Котировки Brent могут оставаться в диапазоне $63,5-65,5 за баррель, считает Галактионов.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, доходность 10-летних облигаций США с начала года ощутимо выросла, и если этот рост во втором квартале продолжится, то часть инвесторов на развивающихся рынках выберет предсказуемость и надежность - тогда будет отток средств с рынка акций.

Цены на золото находятся в нисходящем канале с августа прошлого года. Благодаря бюджетным стимулам и успешной массовой вакцинации экономика США выйдет из "коронакризиса" одной из первых, доллар остается сильным по отношению к большинству валют, что говорит не в пользу цен на золото. Тем не менее, аналитики многих инвестбанков ожидают ослабления доллара во втором квартале.

Суэцкий канал снова открылся для судоходства, что оказало некоторое давление на нефтяные цены. В четверг состоится заседание ОПЕК+. Большинство экспертов считает, что Саудовская Аравия продлит свое добровольное сокращение добычи еще на два месяца (до конца июня). В такой ситуации будет логичным, если нефтяные цены будут "заперты" в коридоре до известий о решении ОПЕК+ 1 апреля. Тем временем, до автомобильного сезона в США еще далеко, Иран наращивает поставки нефти в Китай по "серым" схемам, а экономика Европы страдает от очередного частичного локдауна, отмечает Верников.

В США во вторник индексы акций снизились на 0,1-0,3% под давлением техсектора на фоне роста доходности US Treasuries (доходность 10-летних UST поднималась до 1,77% годовых, максимума с января 2020 года, ставка 5-летних UST достигала максимальных за 13 месяцев 0,95%).

Американский рынок госбумаг падает с января текущего года на фоне оптимизма инвесторов в отношении перспектив экономики США благодаря появлению вакцин от коронавируса, пишет Financial Times. Бюджетные стимулы вместе с мягкой денежно-кредитной политикой Федеральной резервной системы (ФРС) также способствуют росту ожиданий усиления инфляции, что толкает вверх доходности US Treasuries.

В среду в Азии также преобладала негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 просел на 0,9%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, гонконгский Hang Seng теряет 0,8%), "минусует" Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE просели на 0,03-0,2%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 топчется на уровне вторника).

Позитивным фактором стали оптимистичные статданные из КНР, однако на рынках все еще сохраняются опасения, связанные с пандемией коронавируса.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в марте вырос до максимума с декабря 2020 года благодаря возобновлению полноценной работы предприятий после длительных праздников по случаю Нового года по Лунному календарю. Значение индекса увеличилось до 51,9 пункта с 50,6 пункта в феврале, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ). Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем ожидали повышения показателя до 51,2 пункта.

Промышленное производство в Японии снизилось на 2,1% в помесячном выражении в феврале по сравнению с ростом на 4,3% месяцем ранее, свидетельствуют предварительные официальные данные. Эксперты в среднем прогнозировали сокращение показателя на 1,2%, пишет Trading Economics. В годовом выражении промпроизводство упало на 2,6% в феврале после сокращения на 5,2% в январе.

Тем временем, оценка роста ВВП Великобритании в IV квартале пересмотрена до 1,3% с 1% относительно предыдущего квартала, тогда как изменений не ожидалось.

На этой неделе инвесторы ожидают обнародования нового плана поддержки экономики США. Президент страны Джо Байден планирует в среду представить первую часть плана, включающую инфраструктурные расходы. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сказала в эфире Fox News, что вторая часть плана, касающаяся финансирования здравоохранения и поддержки по уходу за детьми, будет представлена в апреле.

Нефть утром в среду подросла на статистике из Китая, подогревшей оптимизм инвесторов в отношении перспектив спроса на нефть; цена Brent находится вблизи уровня, что отмечался при закрытии дневных торгов рынка акций РФ во вторник. Стоимость майских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $64,26 за баррель (+0,2% и -1,3% во вторник), майская цена WTI - $60,66 за баррель (+0,2% и -1,6% накануне).

В центре внимания рынка в среду - встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+, который оценит ситуацию на рынке перед обсуждением министрами государств квот на добычу нефти в мае. Встреча министров пройдет в четверг.

Технический комитет ОПЕК+ на заседании во вторник в качестве основного варианта рассмотрел продление текущих квот на май и сохранение добровольных ограничений Саудовской Аравии на 1 млн баррелей нефти в сутки, сообщил "Интерфаксу" источник в одной из делегаций.

По данным агентства Bloomberg, ссылающегося на делегатов, эксперты техкомитета понизили прогноз спроса на нефть на 2021 год. Согласно новому прогнозу, спрос увеличится в этом году на 5,6 млн баррелей в сутки (б/с), а не на 5,9 млн б/с, как ожидалось ранее.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Таттелеком" (MOEX: TTLK) (+7,2%), "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (+6,7%), ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+2,9%), ПАО "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA) (+2,3%).

Подешевели бумаги "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (-1,6%), ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) (-1,5%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-1,3%), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (-1,3%).

Ритейлер "О'Кей" (MOEX: OKEY) (+0,03%) получил 1,4 млрд руб. чистого убытка в 2020 году против прибыли в 747 млн рублей в 2019 году, но вывел дискаунтеры "Да!" в "плюс" по EBITDA - показатель составил 784 млн рублей по сравнению с отрицательной EBITDA в размере 215 млн рублей годом ранее. При этом ритейлер "О'Кей" планирует открыть 30-40 новых дискаунтеров "Да!" в 2021 году, о чем заявил гендиректор ритейлера Армин Бургер.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 12,54 млрд рублей (из них 1,71 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,4 млрд рублей - на бумаги "Норникеля" и 962,49 млн рублей - на акции банка ВТБ).