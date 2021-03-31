Возможно снижение котировок золота к уровню $1660/унц. - BCS Express

Возможно снижение котировок золота к уровню $1660 за тройскую унцию, полагает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Котировки золота откатились к минимальным уровням с июня прошлого года и достигли важной отметки в $1680 за тройскую унцию. Допускаем чуть более глубокую просадку в сторону $1660. Поводов для разворота и нового растущего тренда пока не появляется. Все прежние закономерности, когда рост инфляционных ожиданий и долларовых ставок сопровождался подъемом цен на золото, сейчас перестали работать. Сентимент на рынке остается преимущественно "медвежьим", - пишет аналитик инвесткомпании.

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