Спрос на энергоносители выйдет на докризисный уровень не ранее середины 2022г - ПСБ

Спрос на энергоносители выйдет на докризисный уровень не ранее середины 2022г, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Цены на нефть Brent удерживаются ниже $65/барр., как ожидалось. В фокусе заседание ОПЕК+, где текущие повышенные квоты на сокращение добычи могут быть продлены, также не исключается сохранение Саудовской Аравией добровольного сокращения добычи на 1 млн барр./день вплоть до июня. Статистика от API вышла разнонаправленной: запасы сырой нефти выросли на 3,9 млн барр., тогда как запасы бензинов сократились на 6 млн барр., запасы дистиллятов выросли на 2,6 млн барр. В среду в фокусе статистика от Минэнерго США", - указывают аналитики банка.

Несмотря на позитивные ожидания от заседания ОПЕК+, эксперты ПСБ не видят потенциала для дальнейшего сильного роста нефти, отмечая пробуксовку с темпами вакцинации в Европе и развивающихся странах, а также новые ограничения в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки.

"Мы считаем, что спрос на энергоносители выйдет на докризисный уровень не ранее, чем в середине 2022 г. Оптимальным диапазоном считаем возврат в $60-63/барр. В среду ждем, что нефть Brent удержится ниже $65/барр.", - прогнозируют аналитики банка.

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