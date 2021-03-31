Рубль в среду, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 75,7-77,0 руб./$1 - "Универ Капитал"

Рубль в среду, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 75,7-77,0 руб./$1 и на уровне 88,6-90,1 руб./EUR1, говорится в комментарии исполнительного директора департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова.

"Российская валюта снижается к доллару и евро на фоне ускоривших сокращение котировок нефти. Цены на сырье опускаются перед заседанием ОПЕК+, которое намечено на 1 апреля и где будут приняты решения относительно квот на добычу нефти в мае. Ожидается, что альянс сохранит размер добычи на прежнем уровне, учитывая слабый спрос на сырье из-за третьей волны пандемии в Европе и Индии. Дополнительным фактором давления для российской валюты выступает сокращение интереса инвесторов к рисковым активам на фоне нового ралли 10-летних гособлигаций США (доходность бумаг поднялась до 1,77%)", - отмечает Тузов.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent сократилась на 1,18% и составила 64,21 долларов за баррель. Цена майских контрактов на нефть WTI снизилась на 1,59% и составила 60,58 долларов за баррель, констатирует эксперт "Универ Капитала".

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