Ключевые события среды в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут корпоративные новости, ОПЕК+ и макростатистика:

- "Транснефть" обсудит в ходе телефонной конференции опубликованные во вторник финансовые результаты.

- "О'Кей" опубликует отчетность за четвертый квартал 2020 года;

- ВТБ опубликует отчетность за январь-февраль;

- Состоится заседание министерского комитета ОПЕК+ в преддверии саммита организации, который пройдет 1 апреля.

- В России выйдут данные по счету текущих операций (16:00 МСК) и инфляции за неделю (19:00 МСК).

- В Германии будет опубликована статистика по безработице;

- В США выйдут данные по заявкам на ипотеку.

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