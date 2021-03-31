Вероятно сохранение доходности 10-летних ОФЗ в диапазоне 7-7,25% в среду - ПСБ

Вероятно сохранение доходности 10-летних ОФЗ в диапазоне 7-7,25% годовых в среду, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

Движение цен ОФЗ будет зависеть от "аппетитов" Минфина РФ по размещению нового госдолга и конъюнктуры внешних рынков, говорится в комментарии эксперта.

Минфин РФ объявил, что в среду планирует разместить ОФЗ-ПД 26233 с погашением в июле 2035 года и ОФЗ-ПД 26236 с погашением в мае 2028 года. Объем размещения не зафиксирован и будет зависеть от рыночного спроса, отмечает Монастыршин. На ожиданиях предложения нового госдолга доходность ОФЗ-ПД 26233 во вторник выросла до 7,26% (+11 б.п.), ОФЗ-ПД 26236 - до 7,06% (+14 б.п.).

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