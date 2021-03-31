Индекс Мосбиржи начнет торги в среду, скорее всего, в диапазоне 3515-3535п - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в среду, скорее всего, в диапазоне 3515-3535 пунктов, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным отклонением в пределах 0,1-0,3%, в диапазоне 3515-3535 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него вновь выступят уровни 3510, 3500 пунктов. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 3540, 3550 пунктов. После близкого к нейтральному открытия индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует смешанный внешний фон, сложившийся утром", - прогнозирует старший риск-менеджер инвесткомпании Виталий Манжос.

Публикация большого количества значимых статистических показателей состоится во второй половине дня в Европе и США. Скорее всего, отмечает Манжос, они будут иметь смешанный характер и не укажут фондовым индексам явного направления движения. Для участников российских торгов, по его мнению, максимальную значимость будут иметь еженедельные данные по изменению запасов нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США (17:30 МСК).

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