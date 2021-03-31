Котировки нефти, вероятно, пока останутся в диапазоне $63,5-65,5/барр. - BCS Express

Котировки нефти марки Brent, вероятно, останутся в диапазоне $63,5-65,5 за баррель в ближайшее время, говорится в комментарии BCS Express.

"Фьючерсы на нефть марки Brent после снижения во вторник незначительно восстанавливают позиции в среду. До появления официальных комментариев от ОПЕК+ или ее крупнейших участников по поводу планируемого уровня сокращений активность торгов на нефтяном рынке может оставаться пониженной. Котировки могут оставаться в диапазоне $63,5-65,5 за баррель нефти марки Brent", - отмечает эксперт инвесткомпании Игорь Галактионов.

Аналитик подчеркивает, что в фокусе внимания находится грядущая встреча ОПЕК+, которая запланирована на 1 апреля. Страны-нефтепроизводители обсудят ситуацию на нефтяном рынке и примут решение об уровне добычи после 30 апреля. Консенсус-прогноз предполагает, что альянс продлит действующие квоты на май, при этом добровольные сокращения на 1 млн б/с от Саудовской Аравии также останутся в силе.

Ключевым фактором, на который будет ориентироваться ОПЕК+, является ситуация с ограничениями из-за эпидемии COVID-19, указывает Галактионов.

Также эксперт BCS Express обращает внимание на опубликованную во вторник поздно вечером статистику по запасам нефти от API. По данным института, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 3,9 млн баррелей по сравнению с прогнозируемым ростом на 0,1 млн баррелей. Запасы бензина упали на 6 млн баррелей (прогноз +0,7 млн), запасы дистиллятов выросли на 2,6 млн баррелей (прогноз +200000).

Официальная статистика от Минэнерго США будет опубликована в среду (17:30 МСК).

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