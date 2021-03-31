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31 марта 2021 года 09:33

Цены рублевых корпоративных бондов в среду не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 31 марта. Цены рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, полагают эксперты.

Американский фондовый рынок завершил торги во вторник снижением основных индексов, при этом акции технологических компаний подверглись давлению на фоне роста доходности гособлигаций США. Доходность 10-летних US Treasuries во вторник поднялась до 1,77% годовых, максимума с января 2020 года. Процентная ставка пятилетних гособлигаций американского казначейства выросла в ходе торгов до максимальных за 13 месяцев 0,95% годовых. Американский рынок госбумаг падает с января текущего года на фоне оптимизма инвесторов в отношении перспектив экономики США благодаря появлению вакцин от коронавируса. Бюджетные стимулы вместе с мягкой денежно-кредитной политикой Федеральной резервной системы (ФРС) также способствуют росту ожиданий усиления инфляции, что толкает вверх доходности US Treasuries.

Инвесторы также ждут выступления президента США Джо Байдена, рассчитывая получить больше информации относительно плана инфраструктурных расходов. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сказала в эфире Fox News, что вторая часть плана, касающаяся финансирования здравоохранения и поддержки по уходу за детьми, будет представлена в апреле.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются без единой динамики на торгах в среду. Позитивным фактором стали оптимистичные статданные из КНР, однако на рынках все еще сохраняются опасения, связанные с пандемией коронавируса. Японский индекс Nikkei 225 опустился по итогам дня на 0,74%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:39 МСК снизился на 0,6%, гонконгский Hang Seng опустился на 0,2%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:37 МСК прибавлял 0,16%. Австралийский индикатор S&P/ASX 200 по итогам торгов вырос на 0,8%.

В свою очередь цены на нефть поднимаются в среду на фоне сильных статданных из Китая, поддерживающих оптимизм инвесторов в отношении перспектив спроса на нефть. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в марте вырос до максимальных с декабря 51,9 пункта с февральских 50,6 пункта. Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем ожидали повышения показателя до 51,2 пункта. В центре внимания рынка в среду - встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+, который оценит ситуацию на рынке перед обсуждением министрами государств квот на добычу нефти в мае. Встреча министров пройдет в четверг.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК в среду составила $64,51 за баррель, что на 0,58% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подешевели на 1,3% - до $64,14 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $60,85 за баррель, что на 0,5% выше уровня на закрытие предыдущей сессии. Во вторник стоимость этих контрактов снизилась на 1,6% - до $60,55 за баррель.

Технический комитет ОПЕК+ на заседании во вторник в качестве основного варианта рассмотрел продление текущих квот на май и сохранение добровольных ограничений Саудовской Аравии на 1 млн баррелей нефти в сутки, сообщил "Интерфаксу" источник в одной из делегаций. По данным агентства Bloomberg, ссылающегося на делегатов, эксперты техкомитета понизили прогноз спроса на нефть на 2021 год. Согласно новому прогнозу, спрос увеличится в этом году на 5,6 млн баррелей в сутки (б/с), а не на 5,9 млн б/с, как ожидалось ранее.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник выросла в 1,2 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 16,574 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 9,498 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 30 марта снизился на 0,08% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 108,92 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,06%, опустившись до 719,87 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "ГТЛК-001Р-14" (+0,83%), "Сбербанк-001Р-SBER19" (+0,6%) и "МТС-001P-17" (+0,31%), а в лидерах снижения - облигации "Газпром Капитал БО-001Р-04" (-0,72%), "МТС-001Р-14" (-0,69%) и "АФК Система-1Р-13" (-0,63%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (ЯТЭК, входит в "А-Проперти" владельца телекоммуникационного оператора Yota Альберта Авдоляна) 6 апреля планирует провести сбор заявок на 4-летние облигации серии 001Р-02 объемом 5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - 8,9-9,2% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 9,10-9,41% годовых. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения. По 20% номинальной стоимости гасятся в даты выплат 5-го, 6-го и 7-го купонов. Купоны полугодовые. В предыдущий раз эмитент выходил на публичный долговой рынок в ноябре 2020 года. ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" тогда разместило в полном объеме 3-летние облигации на 4 млрд рублей серии 001Р-01 по ставке 8,5% годовых. На данный момент других облигаций компании в обращении нет.

Страховая компания "ВСК" установила ставку 9-10-го купонов облигаций серии 001P-01 в размере 7% годовых. Бумаги объемом 4 млрд рублей компания разместила в апреле 2017 года сроком на 5 лет. Ставка 1-го купона по итогам маркетинга установлена в размере 11,05%, к ней приравнены ставки 2-3-го купонов. Ставка текущего купона - 10,35% годовых. По выпуску предстоит оферта с исполнением 9 апреля. Выпуск размещен в рамках программы облигаций компании объемом до 30 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет, срок действия самой программы - 15 лет. Других выпусков облигаций компании в обращении нет.

ПАО "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) установило ставку 31-го купона облигаций 29-й серии в размере 6,67% годовых. Компания в октябре 2013 года разместила облигации 29-й серии на 20 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 7,1% годовых. Облигации размещены сроком на 35 лет, купоны квартальные. Ставки 2-132-го купонов рассчитываются как уровень инфляции за год + 1%. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в случае достижения или превышения процентной ставкой уровня 10% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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